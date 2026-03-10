SRG SSR

Invito ai media per la presentazione dei nuovi membri del Comitato direttivo SSR

Berna (ots)

A seguito della nomina dei nuovi responsabili alla Direzione SRF, alla Direzione Offerta SSR e alla Direzione Operazioni SSR, le tre persone designate saranno presentate ufficialmente ai media da Jean-Michel Cina, presidente del Consiglio d'Amministrazione SSR, Susanne Wille, direttrice generale SSR e Lukas Bruhin, presidente di SRG Deutschschweiz (SRG.D), mercoledì 11 marzo 2026.

Le e i rappresentanti dei media sono invitati a iscriversi alla conferenza stampa inviando una e-mail a medienstelle.srg@srgssr.ch. Al termine della conferenza stampa potranno essere realizzate brevi dichiarazioni individuali con tutte le relatrici e tutti i relatori; vi preghiamo di indicare le vostre esigenze (media, lingua) al momento dell'iscrizione.

Il relativo comunicato stampa sarà inoltrato domani mattina.

Data

mercoledì, 11 marzo, dalle 14.00

Luogo

Schwarztorstrasse 21, 3007 Berna

Grande sala al pianterreno

All'arrivo annunciarsi all'ingresso principale