La SSR prosegue la propria trasformazione: Roger Elsener diventa direttore della SRF, Nicolas Pernet direttore Offerta e Moritz Stadler direttore Operazioni

Berna (ots)

Nella seduta del 10 marzo 2026, il Consiglio d'amministrazione della SSR ha nominato Roger Elsener nuovo direttore della Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), accogliendo all'unanimità la proposta del Comitato del Consiglio regionale SRG Deutschschweiz. Sempre all'unanimità, su proposta della direttrice generale Susanne Wille, il Consiglio d'amministrazione ha inoltre nominato Nicolas Pernet direttore Offerta e Moritz Stadler direttore Operazioni. Tutti e tre entreranno a far parte del nuovo Comitato direttivo della SSR.

La SSR prosegue il proprio percorso di trasformazione. Con il progetto "Enavant SRG SSR", avviato alla fine del 2024, l'azienda sta portando avanti con determinazione l'evoluzione verso un'impresa mediatica più digitale, snella e agile. In futuro la SSR lavorerà sempre più oltre i confini regionali, unendo le proprie forze e sfruttando meglio le sinergie interne, pur mantenendo un forte radicamento nelle regioni.

In questo contesto continua anche l'evoluzione del Comitato direttivo della SSR. Dopo la nomina della responsabile HR Severine Schori-Vogt e di Stephanie Jutzi, responsabile Comunicazione e Public Affairs, il Comitato direttivo viene ora ulteriormente rafforzato con tre profili complementari: Nicolas Pernet alla Direzione Offerta, Moritz Stadler alla Direzione Operazioni e Roger Elsener alla Direzione SRF.

I tre dirigenti apportano competenze chiave per il futuro della SSR: capacità di innovazione digitale, eccellenza operativa e una profonda comprensione del servizio pubblico e delle esigenze del pubblico. Grazie alla diversità delle competenze e alla rappresentanza di tutte le regioni linguistiche, il Comitato direttivo continuerà a operare con una forte visione di gruppo, rimanendo al contempo vicino al pubblico.

Roger Elsener, nuovo direttore di SRF

Nel suo nuovo ruolo di direttore della SRF, Roger Elsener svilupperà ulteriormente l'offerta editoriale, sia sul piano dei contenuti sia su quello qualitativo, promuovendo al contempo la digitalizzazione in linea con l'evoluzione delle abitudini di consumo dei media e con un'attenzione particolare anche al pubblico giovane. Succede a Nathalie Wappler, che nel settembre 2025 aveva annunciato le proprie dimissioni.

Attualmente il 47enne della Svizzera centrale è CEO di Zattoo, il principale operatore svizzero di TV in streaming. La sua candidatura ha convinto il comitato preposto alle nomine guidato da Lukas Bruhin, presidente della SRG Deutschschweiz, di cui fa parte anche la direttrice generale della SSR Susanne Wille. Roger Elsener vanta una lunga esperienza nel settore radiofonico, televisivo e dello streaming e possiede una profonda conoscenza del mercato mediatico svizzero. In precedenza è stato direttore di CH Media Entertainment e, dal 2018, membro del Comitato direttivo del gruppo radio e TV di CH Media. È stato inoltre CEO di CH Media TV AG, la joint venture tra CH Media e Sunrise per il gruppo televisivo e il servizio di streaming oneplus. Prima dell'attività presso CH Media, Roger Elsener ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in varie aziende mediatiche, tra cui AZ Medien AG, il gruppo 3+ e Viacom International Media Networks (MTV, Viva, Nickelodeon). Nel 2003 ha conseguito un master in Scienze

della comunicazione presso l'Università di Zurigo. È sposato, padre di famiglia e vive a Menzingen (ZG), suo comune d'origine.

Lukas Bruhin, presidente della SRG Deutschschweiz: "Il Comitato del Consiglio regionale SRG Deutschschweiz è lieto che Roger Elsener sia stato nominato dal Consiglio d'amministrazione della SSR. Roger Elsener possiede tutte le qualità necessarie per proseguire lo sviluppo di SRF in una fase impegnativa, nell'interesse del servizio pubblico nella Svizzera tedesca. Ci convince anche sul piano umano per la sua concretezza, chiarezza e apertura di mente".

Susanne Wille, direttrice generale della SSR: "Roger Elsener è un esperto dirigente del settore dei media e specialista del digitale, e saprà proseguire con coerenza la trasformazione di SRF. Riunisce competenze strategiche nel campo dei media, capacità d'innovazione e una profonda comprensione del giornalismo e del mercato dei media svizzero e internazionale. È quindi la persona ideale per rafforzare il ruolo di SRF come media di riferimento in un contesto in rapida evoluzione e per svilupparla ulteriormente come media moderno e digitale con un'offerta rilevante per la Svizzera di lingua tedesca".

La direttrice di SRF Nathalie Wappler lascerà l'azienda alla fine di aprile. Roger Elsener assumerà la nuova funzione direttamente dal 1° maggio 2026.

Nicolas Pernet, nuovo direttore Offerta

Nicolas Pernet dirige Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) dal 2021 e dal 2025 è vicedirettore generale della SSR. È inoltre co-responsabile del progetto di trasformazione "Enavant". Originario della Bassa Engadina, Nicolas Pernet ha 46 anni, ha studiato economia aziendale all'Università di San Gallo e ha conseguito un dottorato nel 2010 dopo periodi di studio presso la University of Michigan e la HEC Paris. Prima di approdare alla SSR, ha lavorato per circa dieci anni presso il gruppo mediatico Ringier, dove ha ricoperto, tra l'altro, ruoli di responsabilità nel Marketing e nel settore Publishing & News Business per l'allora gruppo Blick. Nella funzione di Head of Commercial Management, era inoltre responsabile dei ricavi commerciali. Nicolas Pernet è sposato, padre di famiglia e vive tra Egg (ZH) e Coira.

Il nuovo settore Offerta riunirà, tra l'altro, la piattaforma di streaming e diretta Play+ nonché le unità dedicate all'offerta Fiction e Sport, che in futuro saranno gestite a livello sovraregionale. In questo modo si garantirà che l'offerta della SSR risponda sempre meglio alle esigenze del pubblico e rimanga all'avanguardia sul piano tecnologico. Grazie a team organizzati su base regionale sarà inoltre garantita la vicinanza a spettatrici e spettatori. Nicolas Pernet apporta a questa funzione una doppia competenza: l'esperienza nel servizio pubblico e la gestione di prodotti e offerte orientata al pubblico - elementi centrali per una strategia dell'offerta efficace in tutte le regioni linguistiche della SSR, che sarà orientata in modo unitario e potrà essere attuata in futuro ancora più rapidamente ed efficacemente.

Susanne Wille:"Nicolas Pernet vanta una lunga esperienza all'interfaccia tra contenuti mediatici e distribuzione. Riunisce le competenze ideali per sviluppare in modo mirato la strategia dell'offerta della SSR, mettendo al centro le aspettative e le esigenze del pubblico, le evoluzione del mercato dei media e le tecnologie che lo guidano".

Nicolas Pernet assumerà la nuova funzione il 1° aprile 2026. La sua posizione attuale sarà messa a concorso esternamente. Nel frattempo, la direzione di RTR sarà assicurata ad interim da un team di transizione.

Moritz Stadler, nuovo direttore Operazioni

Il nuovo settore Operazioni riunirà i dipartimenti Produzione e Tecnologia e definirà condizioni quadro uniformi per tutte le attività produttive e tecnologiche. L'infrastruttura integrata per tutte le regioni linguistiche e l'intensificazione della collaborazione a livello nazionale costituiscono una leva importante del progetto di trasformazione "Enavant".

Dalla metà del 2025 Moritz Stadler dirige, nell'ambito di "Enavant", lo stream Operazioni. Nel 2024 è stato nominato co-produttore esecutivo dell'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea. Fino alla metà del 2025 è stato responsabile Operazioni e membro del Comitato direttivo di RTS, dove ha sviluppato ulteriormente tecnologia e produzione, orientandole in modo coerente agli obiettivi strategici dell'organizzazione. In precedenza è stato Head of Project Management Office presso Eurovision Services, società affiliata dell'European Broadcasting Union (EBU) con sede a Ginevra, dove ha tra l'altro diretto l'implementazione operativa di grandi progetti internazionali. Prima di entrare in SSR e all'EBU, ha ricoperto varie funzioni nel settore dei media e degli eventi, tra cui quella di vicedirettore di produzione presso Europe 1 a Parigi, oltre a partecipare a progetti per UEFA e FIFA in diverse regioni del mondo. Ha completato una formazione come tecnico radiofonico e possiede inoltre un diploma in management dell'Università francese di Caen. Moritz Stadler ha 40 anni, è sposato, padre di famiglia e vive a Neuchâtel.

Susanne Wille afferma: "Con Moritz Stadler abbiamo acquisito una figura dirigenziale che contribuirà con grande determinazione allo sviluppo della SSR e del servizio pubblico nei settori della produzione e della tecnologia. Porta con sé una comprovata esperienza nella realizzazione di progetti internazionali e un'elevata eccellenza operativa - elementi decisivi per l'efficienza, la qualità e la sicurezza delle nostre strutture e dei nostri processi".

Moritz Stadler assumerà la nuova funzione il 1° aprile 2026.

Scelte strategiche per una SSR forte in tempi impegnativi

Con la nomina di Roger Elsener, Nicolas Pernet e Moritz Stadler, la SSR garantisce che settori chiave dell'azienda siano affidati a dirigenti di comprovata esperienza, in una fase in cui trasformazione digitale, sfide finanziarie e responsabilità editoriale sono strettamente interconnesse. Le nomine si collocano nel quadro della riorganizzazione aziendale e del rafforzamento di efficacia ed efficienza promosso dal progetto "Enavant".

Jean-Michel Cina, presidente del Consiglio d'amministrazione della SSR: "Il Consiglio d'amministrazione è lieto di poter contare su tre dirigenti di grande esperienza per queste importanti funzioni. Siamo convinti che daranno un contributo determinante alla trasformazione della SSR e garantiranno al tempo stesso che l'azienda continui a svolgere il proprio mandato di servizio pubblico con la massima qualità".

Susanne Wille, direttrice generale della SSR: "Orientiamo con coerenza la SSR e la sua offerta alle esigenze del pubblico, rafforzando al contempo l'efficienza e la collaborazione tra tutte le regioni della Svizzera. Con queste nomine compiamo un passo importante verso una SSR più digitale, più snella e più agile".