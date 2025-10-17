LIDL Schweiz

Lidl Svizzera riduce gli orari di apertura durante le festività natalizie

Weinfelden (ots)

Il 24 e il 31 dicembre 2025, la maggior parte delle filiali di Lidl Svizzera chiuderà già alle 17:00. In questo modo, l'impresa di commercio al dettaglio dà un chiaro segnale di stima e attenzione alle famiglie, consentendo alle sue collaboratrici e ai suoi collaboratori di trascorrere le festività insieme ai propri cari.

"Le festività sono un momento particolarmente prezioso per godersi un periodo di serenità accanto ai propri cari. Vogliamo ringraziare i nostri instancabili collaboratori e collaboratrici per l'impegno di ogni giorno, dando loro qualcosa in cambio", spiega Nicholas Pennanen, CEO di Lidl Svizzera. "Chiudendo la maggior parte delle filiali già alle 17:00 nelle giornate del 24 e del 31 dicembre 2025, offriamo ai nostri team la possibilità di godersi appieno le feste in compagnia di familiari e amici. Auguriamo a tutti, al personale, alla clientela e ai nostri partner, fin da ora un periodo natalizio sereno e un meraviglioso anno nuovo."

Dettagli relativi agli orari di apertura previsti per il 24 e il 31 dicembre

Il 24 dicembre, quasi tutte le filiali Lidl chiuderanno alle 17:00. In deroga a quanto sopra, conformemente alle disposizioni cantonali le filiali di Bellach, Trimbach, Gretzenbach, Oensingen, Hägendorf, Biberist e Soletta chiuderanno già alle 16:00. A causa degli obblighi contrattuali in essere con i centri commerciali, le filiali di Le Mont-sur-Lausanne e Berna (Spitalgasse) rimarranno aperte fino alle 18:00.

Anche il 31 dicembre, nella maggior parte delle filiali le vendite termineranno alle 17:00. Anche in questo caso vi sono tuttavia delle eccezioni: le filiali di Bellach, Trimbach, Gretzenbach, Oensingen, Hägendorf, Biberist e Soletta chiuderanno alle 16:00. Le filiali di Seewen, Wohlen, Zurigo (Pflanzschulstrasse, Fraumünsterpost), Affoltern, Ecublens e Berna (Spitalgasse) rimarranno aperte fino alle 18:00 in virtù di obblighi contrattuali o a causa della maggiore frequenza di clientela.

L'attenzione rivolta alle collaboratrici e ai collaboratori

Lidl Svizzera attribuisce grande importanza alla soddisfazione delle proprie collaboratrici e dei propri collaboratori nonché all'equilibrio tra famiglia e lavoro. L'impresa di commercio al dettaglio è convinta che la soddisfazione e la salute del personale siano il fondamento del successo aziendale.

Tra le condizioni lavorative interessanti e a favore delle famiglie si annoverano ad esempio le 4 settimane di congedo paternità e le 18 settimane di congedo maternità, con versamento del salario al 100%. Inoltre, Lidl Svizzera offre un salario minimo previsto dal CCL di CHF 4600.- per il personale non qualificato nonché interessanti assicurazioni sociali in cui ogni franco del salario è assicurato LPP e non figura la deduzione di coordinamento, che garantisce anche al personale a tempo parziale un'eccellente previdenza professionale.