Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Accolto il reclamo contro "Radio LoRa"

Berna (ots)

Parti: X. c. "Radio LoRa"

Tema: Verità

Reclamo accolto

Riassunto

Chi omette informazioni importanti, viola l'obbligo di veridicità. Ciò vale anche quando si tratta di un contributo di terzi.

In occasione dell'anniversario dell'attacco terroristico di Hamas contro Israele, il 7 ottobre 2023, l'emittente "Radio LoRa" ha pubblicato senza commenti un contributo di terzi del portale "Working Class History", che distorceva in modo significativo i fatti. Il servizio presentava l'attacco di Hamas come una legittima reazione militare alla politica di Israele. I dettagli dell'attacco terroristico non sono stati menzionati in alcun punto, mentre le presunte o effettive violazioni commesse da Israele vengono elencate con dovizia di particolari. Con questa presentazione selettiva, "Radio LoRa" non solo ha omesso fatti importanti, ma li ha anche distorti. Si tratta di una chiara violazione dell'obbligo di veridicità. Giornaliste e giornalisti sono tenuti a riportare gli eventi in modo fedele e a non omettere informazioni rilevanti. Questo vale senza eccezioni anche per i contributi di terzi.

Presa di posizione 37/2025

Contatto:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Segretariato
Casella postale
3000 Berna 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

