SRG SSR

"Sports Awards" 2025 - la nouvelle date est connue

Berne/Zurich (ots)

Après le report des "Sports Awards" 2025 en raison des événements tragiques survenus à Crans-Montana, la nouvelle date de l'événement est désormais connue: le gala aura lieu dimanche 29 mars 2026, dans son cadre habituel. L'émission en direct sera diffusée à partir de 20 h 05 sur RTS 2, RSI LA 1 et SRF 1.

Les "Sports Awards" 2025 auront finalement lieu dimanche 29 mars 2026. C'est ce qu'ont décidé les responsables de la SSR après le report de l'événement initialement prévu le 4 janvier en raison des événements tragiques survenus à Crans-Montana. Les "Sports Awards" 2025 auront lieu dans le cadre habituel; la période prise en compte pour le vote, du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, demeure inchangée.

Roland Mägerle, responsable SRF Sport et Business Unit Sport SSR: "Il nous tenait à coeur de reporter les "Sports Awards" 2025 et de ne pas les annuler complètement. Nous souhaitons honorer les athlètes comme il se doit, dans un cadre rendant justice à leurs incroyables performances. Compte tenu du calendrier sportif 2026 déjà très chargé, la date de fin mars était pour ainsi dire la seule alternative."