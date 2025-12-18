SRG SSR

"Sports Awards" 2025: six athlètes nominé.es dans chacune des catégories "Sportive" et "Sportif"

Bild-Infos

Download

12 weitere Medieninhalte

Berne/Zurich (ots)

Les "Sports Awards" rendent hommage aux personnalités sportives ayant marqué l'année écoulée. On connaît désormais les nominé.es dans les catégories "Sportive" et "Sportif". Les téléspectatrices et téléspectateurs suisses peuvent participer par télévote à l'élection de la lauréate et du lauréat au cours de la transmission en direct de la cérémonie, dimanche 4 janvier 2026.

En 2025, les personnalités sportives suisses ont continué à être sous les feux de la rampe lors de différents championnats - d'Europe et du monde - ou de coupes du monde dans les disciplines les plus diverses. Les meilleur.es d'entre eux.elles seront honoré.es dignement dimanche 4 janvier prochain. Les téléspectateur.trices suisses peuvent participer par télévote à l'attribution des places 1 à 6 dans les catégories "Sportive" et "Sportif" (cf. infobox pour plus d'informations sur les procédures de vote).

Six athlètes féminines nominées

Sont nommées dans la catégorie "Sportive":

Mathilde Gremaud , ski freestyle; championne du monde de Slopestyle, 2 podiums en Coupe du monde

, ski freestyle; championne du monde de Slopestyle, 2 podiums en Coupe du monde Lara Gut-Behrami, ski alpin; 2e au Classement général de Coupe du monde, 1re en Coupe du monde de Super-G, 10 podiums en Coupe du monde (dont 3 victoires)

ski alpin; 2e au Classement général de Coupe du monde, 1re en Coupe du monde de Super-G, 10 podiums en Coupe du monde (dont 3 victoires) Ditaji Kambundji, athlétisme; championne du monde du 100 mètres haies, médaille d'argent aux CM du 60 mètres haies (en salle), championne d'Europe du 60 mètres haies (en salle, record d'Europe), 3 podiums en Diamond League, record suisse

athlétisme; championne du monde du 100 mètres haies, médaille d'argent aux CM du 60 mètres haies (en salle), championne d'Europe du 60 mètres haies (en salle, record d'Europe), 3 podiums en Diamond League, record suisse Alessandra Keller, VTT; bronze CM en Cross-country, championne du monde de Cross-country en Short-track, 5 podiums en Coupe du monde (dont 2 victoires)

VTT; bronze CM en Cross-country, championne du monde de Cross-country en Short-track, 5 podiums en Coupe du monde (dont 2 victoires) Camille Rast, ski alpin; or CM en Slalom, 3e en Coupe du monde de Slalom, 4 podiums en Coupe du monde (dont 2 victoires)

ski alpin; or CM en Slalom, 3e en Coupe du monde de Slalom, 4 podiums en Coupe du monde (dont 2 victoires) Marlen Reusser, cyclisme sur route; championne du monde et d'Europe du Contre-la-montre individuel, victoire au Tour de Suisse et au Tour de Burgos, 2e du Giro d'Italia et de la Vuelta, 10 podiums au World Tour (dont 5 victoires), 3e du Classement annuel de l'UCI

Six athlètes masculins nominés

Sont nommés dans la catégorie "Sportif":

Loïc Meillard , ski alpin; champion du monde de Slalom, bronze CM en Slalom géant, 3e au Classement général de Coupe du monde, 2e en Coupe du monde de Slalom, 3e en Coupe du monde de Slalom géant, 7 podiums en Coupe du monde (dont 2 victoires)

, ski alpin; champion du monde de Slalom, bronze CM en Slalom géant, 3e au Classement général de Coupe du monde, 2e en Coupe du monde de Slalom, 3e en Coupe du monde de Slalom géant, 7 podiums en Coupe du monde (dont 2 victoires) Marco Odermatt , ski alpin; champion du monde de Super-G, 1er au Classement général de Coupe du monde, 1er en Coupe du monde de Slalom géant, de Super-G et de Descente, 17 podiums en Coupe du monde (dont 9 victoires)

, ski alpin; champion du monde de Super-G, 1er au Classement général de Coupe du monde, 1er en Coupe du monde de Slalom géant, de Super-G et de Descente, 17 podiums en Coupe du monde (dont 9 victoires) Armon Orlik , lutte; Roi de la lutte, 2 autres victoires en Fête

, lutte; Roi de la lutte, 2 autres victoires en Fête Noè Ponti , natation; argent aux CM des 50 et 100 mètres papillon, champion du monde en petit bassin des 50 mètres papillon, 100 mètres papillon et 100 mètres quatre nages, 3 records du monde en petit bassin, 8 records suisses (2 en grand bassin/6 en petit bassin), 2 victoires en Coupe du monde en petit bassin

, natation; argent aux CM des 50 et 100 mètres papillon, champion du monde en petit bassin des 50 mètres papillon, 100 mètres papillon et 100 mètres quatre nages, 3 records du monde en petit bassin, 8 records suisses (2 en grand bassin/6 en petit bassin), 2 victoires en Coupe du monde en petit bassin Noe Seifert , gymnastique artistique; médaille de bronze au Concours général des CM

, gymnastique artistique; médaille de bronze au Concours général des CM Franjo von Allmen, ski alpin; champion du monde de Descente, 2e en Coupe du monde de Descente, 6 podiums en Coupe du monde (dont 3 victoires)

__________________________________________________________________________

Comment se déroule l'élection de la sportive et du sportif de l'année

Le comité électoral composé de Swiss Olympic, de l'Athletes Commission de Swiss Olympic, de sportpress.ch et de la SSR a nommé 15 candidates et candidats ayant déployé des performances exceptionnelles entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025. Le top 6 pour l'émission en direct a été désigné par les athlètes de haut niveau de Swiss Olympic, les médias sportifs suisses et sportpress.ch. Les résultats du vote des sportif.ves d'élite suisses, du vote des médias et du télévote comptent chacun pour un tiers.

__________________________________________________________________________