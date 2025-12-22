SRG SSR

"Le cinéma qui fait briller Noël": 13 temps forts cinématographiques pour des moments de détente sur Play Suisse

Pour le mois de décembre, Play Suisse réunit une collection variée de 13 films qui présentent différentes facettes de la création cinématographique suisse et internationale. Depuis le 18 décembre, les cinéphiles peuvent y retrouver des films connus ou en découvrir de nouveaux. La sélection offre ainsi un aperçu varié de productions actuelles tout comme d'oeuvres qui ont depuis longtemps trouvé leur place dans la création culturelle suisse.

En décembre, l'ambiance festive se conjugue avec des moments de calme qui sont autant d'occasions de regarder films et séries en toute sérénité. Les fêtes de fin d'année constituent souvent le cadre idéal pour se plonger dans de bonnes intrigues.

C'est précisément pour cela que Play Suisse propose la nouvelle collection "Le cinéma qui fait briller Noël", qui propose un choix varié d'histoires: tantôt légères, tantôt surprenantes, tantôt profondes - parfaites pour les agréables soirées d'hiver où l'on a simplement envie de se laisser porter. Les amateur.es de films et de séries peuvent se réjouir de la multitude de titres sélectionnés qui sont disponibles depuis le 18 décembre sur la plateforme de streaming de la SSR.

Des productions de renommée internationale

Parmi les points forts de la collection, on trouve notamment le long métrage "Reinas", qui se déroule en 1992 dans un Pérou secoué par la crise et la violence et qui suit Elena dans sa tentative de s'enfuir avec ses deux filles à Minneapolis. Mais peu avant le départ prévu, son ex-mari refait surface et bouleverse ses plans de manière inattendue. Le film a reçu le Prix du cinéma suisse en 2025 en tant que meilleur film de fiction et a représenté la Suisse aux Oscars 2025 dans la catégorie "Meilleur film international".

"La théorie du tout", qui se déroule en 1962 dans un hôtel alpin isolé et entraîne le jeune physicien Johannes Leinert dans un ensemble d'événements mystérieux, avec une pianiste disparue et une mort mystérieuse, vaut également le détour. Avec la touche de film noir qui caractérise son style, son suspense et ses acteurs exceptionnels, ce film offre du grand cinéma dans la meilleure tradition hitchcockienne.

Fait également partie de la collection "Sauvages", dans lequel Kéria recueille un bébé orang-outan orphelin à Bornéo et tente, avec son cousin Selaï, de lutter contre la destruction de la forêt tropicale. Le réalisateur Claude Barras associe dans son film d'animation une histoire touchante à une revendication environnementale forte et renoue ainsi avec le succès de "Ma vie de courgette", acclamé dans le monde entier.

En mémoire du célèbre producteur de cinéma suisse Arthur Cohn

En outre, la collection comprend "Un jour en septembre" de Kevin Macdonald, un film développé sous la direction du producteur suisse Arthur Cohn, récemment décédé. Arthur Cohn a remporté six Oscars au total grâce à ses films profonds et a été le premier non-Américain à obtenir une étoile sur le célèbre "Walk of Fame" d'Hollywood en 1992. "Un jour en septembre" traite de l'attaque terroriste contre l'équipe israélienne aux Jeux olympiques de Munich en 1972 et a été récompensé par un Oscar dans la catégorie "Meilleur documentaire" en 2000.

Au total, la collection de décembre présente une sélection de 13 films, dont la liste complète figure ci-dessous:

Reinas de Klaudia Reynicke (2024, RTS)

Sauvages de Claude Barras (2024, RTS & SSR)

La théorie du tout de Timm Kröger (2023, SRF & SSR)

Un jour en septembre de Kevin Macdonald (1999)

The Shameless de Konstantin Bojanov (2024, RTS)

Silence of Sirens de Gazmend Nela (2023, RTS & SSR)

Vous n'êtes pas Ivan Gallatin de Pablo Martin Torrado (2023, RTS)

Ciao Ciao Bourbine de Peter Luisi (2023, SRF & SSR)

La ligne de Ursula Meier (2022, RTS)

Désordres de Cyril Schäublin (2022, SRF & SSR)

Tides de Tim Fehlbaum (2021, SRF & SSR)

Ce que je veux de plus de Silvio Soldini (2010, RSI)

Grounding de Michael Steiner & Tobias Fueter (2006, SRF & SSR)

La collection rassemble pour la fin de l'année des films et des séries qui, sans relever du thème festif, convainquent par des visages connus, des histoires fortes ou leur caractère suisse bien particulier. Une offre variée qui invite à prendre le temps, au moment des fêtes, de partager des découvertes cinématographiques avec ses proches et de se plonger dans de bonnes intrigues.