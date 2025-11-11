Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Épiceries Caritas

Une nouvelle application pour soulager les personnes en situation de pauvreté

Lucerne

Les personnes qui n'ont pas assez d'argent pour vivre en Suisse peuvent faire leurs courses à des prix très réduits dans les Épiceries Caritas. Aujourd'hui, Caritas élargit son offre : la nouvelle application Bonus+ accorde des rabais supplémentaires, informe sur d'autres offres et fournit des indications permettant de mieux cibler la pauvreté. L'application a remporté la semaine dernière le premier prix dans la catégorie Accessibilité du concours " Best of Swiss Apps ".

La nouvelle application Bonus+ est disponible dès maintenant pour les clients des Épiceries Caritas. Cette nouvelle offre apporte un triple soulagement. Désormais, la CarteCulture, qui donne accès aux Épiceries Caritas, peut être enregistrée directement dans l'application. Cela simplifie les achats. Chaque semaine, l'application permet aux clients d'obtenir des rabais supplémentaires sur huit produits sélectionnés, comme de l'huile d'olive à 5,90 francs au lieu de 6,50 francs.

Bonus+ contient en outre des conseils pratiques essentiels : elle informe aussi bien sur les hits et tendances de la semaine et les recettes que sur les autres offres de Caritas, comme par exemple le Service Dettes conseils ou les programmes de formation. " Tous les clients ne connaissent pas nos autres offres de soutien ", explique Thomas Künzler, directeur de la Coopérative des Épiceries Caritas. " Ils en profitent désormais doublement, en économisant encore plus d'argent et en recevant des offres supplémentaires. "

Des données pour lutter contre la pauvreté de façon plus ciblée

Grâce aux données d'utilisation anonymisées, l'application fournit pour la première fois de précieuses indications sur les régions dans lesquelles un nombre particulièrement élevé de personnes ont besoin de produits alimentaires à prix réduit. Caritas peut ainsi mieux évaluer le potentiel de nouveaux marchés et réagir de manière plus ciblée à la pauvreté régionale.

" Grâce à l'application, nous soulageons directement les personnes et obtenons en même temps de précieuses informations sur les endroits où la pauvreté se fait le plus sentir ", explique Thomas Künzler. " Cela nous permet d'adapter encore mieux nos offres aux besoins des personnes concernées. "

L'application Bonus+ a remporté le premier prix dans la catégorie Accessibilité du concours " Best of Swiss Apps ". L'application peut être téléchargée dès maintenant dans les app stores.

Les Épiceries Caritas

En Suisse, selon l'Office fédéral de la statistique, une personne sur six n'a pas assez d'argent pour vivre dignement. Les Épiceries Caritas offrent à ces personnes la possibilité d'acheter des denrées alimentaires et des produits de consommation courante jusqu'à 70 % moins cher, grâce au soutien de plus de 400 partenaires tels que des producteurs, des fournisseurs ou des fondations. Denner, Migros, Schwarzkopf, Nestlé, Emmi ou Dr. Oetker en font partie.

Une carte d'identité est nécessaire pour faire des achats dans les Épiceries Caritas. On peut se procurer ces cartes auprès des services sociaux, des institutions sociales paroissiales et privées et des Caritas régionales. Les personnes qui bénéficient de l'aide sociale ou de prestations complémentaires, ou qui possèdent une CarteCulture, ont notamment droit à cette carte.

Il y a des Épiceries Caritas à Baar, Bâle, Berne, Bienne, Bulle, Coire, Fribourg, Genève (2), La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne-Emmenbrücke, Neuchâtel, Renens, St-Gall, Thoune, Vevey, Wil, Winterthour, Yverdon et Zurich (2).

