Report du gala des "Sports Awards" 2025

Compte tenu des événements tragiques survenus à Crans-Montana dans la nuit du 1er janvier dernier, la SSR a décidé de reporter le gala des "Sports Awards" 2025. Des informations sur la nouvelle date de la cérémonie suivront.

Compte tenu des événements tragiques survenus à Crans-Montana, la SSR a décidé de reporter le gala des "Sports Awards" 2025 - par respect pour les victimes et pour leurs proches, et du fait de la portée de la catastrophe. La fenêtre programmatique du dimanche soir est réservée pour une éventuelle émission spéciale. Les "Sports Awards" 2025 et la remise des prix aux athlètes seront organisés à une date ultérieure, au courant du printemps. Des informations complémentaires sur cette possible émission spéciale et sur la nouvelle date des "Sports Awards" suivront en temps opportun.

Susanne Wille, directrice générale de la SSR: "C'est avec une profonde tristesse que nous avons suivi les événements tragiques survenus à Crans-Montana. En ces heures sombres, toutes nos pensées vont aux victimes et à leurs proches."

