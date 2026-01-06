act entertainment ag

Verschiebung der Show "KISS Forever Band" aufgrund des nationalen Trauertages zu Crans Montana

Aus Rücksicht auf den gestern angekündigten, nationalen Trauertag zu Crans Montana verschieben wir die Show "KISS Forever Band" vom 9. Januar 2026 in Zürich.

Nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana (VS) haben der Bund und die Schweizer Kirchen für Freitag, den 9. Januar, einen nationalen Trauertag angekündigt. Dies gab Bundespräsident Guy Parmelin am Sonntag bekannt.

Aus Respekt gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen wird die für den 9. Januar geplante Show „KISS Forever Band“ im Volkshaus Zürich verschoben. Als Ersatzdatum dient der Mittwoch, 28.1.2026. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für das Ersatzdatum.

Wir danken unseren Gästen für ihr Verständnis und sprechen den Betroffenen dieser Tragödie unser aufrichtiges Mitgefühl aus.

Stephan Graf

Postfach 2115

4002 Basel