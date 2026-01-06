PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von act entertainment ag mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

act entertainment ag

Verschiebung der Show "KISS Forever Band" aufgrund des nationalen Trauertages zu Crans Montana

Aus Rücksicht auf den gestern angekündigten, nationalen Trauertag zu Crans Montana verschieben wir die Show "KISS Forever Band" vom 9. Januar 2026 in Zürich.

Nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana (VS) haben der Bund und die Schweizer Kirchen für Freitag, den 9. Januar, einen nationalen Trauertag angekündigt. Dies gab Bundespräsident Guy Parmelin am Sonntag bekannt.

Aus Respekt gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen wird die für den 9. Januar geplante Show „KISS Forever Band“ im Volkshaus Zürich verschoben. Als Ersatzdatum dient der Mittwoch, 28.1.2026. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für das Ersatzdatum.

Wir danken unseren Gästen für ihr Verständnis und sprechen den Betroffenen dieser Tragödie unser aufrichtiges Mitgefühl aus.

Stephan Graf

act entertainment ag

Postfach 2115

4002 Basel

Alle Storys
Folgen
Keine Story von act entertainment ag mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: act entertainment ag
Weitere Storys: act entertainment ag
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren