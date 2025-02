act entertainment ag

Salvador Martinha - Super Young Aura European Tour | 10. Oktober 2025, Zürich - Plaza

Nach Jahren in der Schauspielerei kehrt Salvador Martinha mit seinem neuen Solo „Aura Super Jovem“ zurück zum Stand-up. Die ausverkaufte Tour durch Portugal bringt seinen scharfen Humor auf die Bühne – über das Älterwerden, die Zeit und seine superjunge Aura.

Salvador war der erste portugiesische Comedian, der seine Show auf Netflix zeigte. Er ist der Autor des Podcasts „Ar livre“, den er wöchentlich in mehr als 300 Episoden veröffentlicht, und der Serie „Sou Menino Para Ir“, deren letzte Staffel auf RTP1 ausgestrahlt wurde. Er ist einer der Darsteller in „Rabo de Peixe“, einer Netflix-Produktion, deren 2. Staffel demnächst Premiere hat. Und er hat die Komödie „PLIM - Passa Lá Na Agência“ geschaffen, die zwei sehr erfolgreiche Staffeln hatte. Er gilt als einer der grössten Namen in der nationalen Comedy-Szene und kehrte vor kurzem mit seinem neuen Solo „Aura Super Jovem“ auf eine Tournee mit mehr als 30 Terminen zurück, die landesweit ausverkaufte Hallen wie das Campo Pequeno oder die Super Bock Arena zur Folge hatte.

Super Young Aura

Nachdem er sich einige Jahre lang der Schauspielerei gewidmet hat, kehrt Salvador Martinha zum reinen Stand-up zurück, um uns zu erzählen, was er in den letzten 5 Jahren seit seinem letzten Soloauftritt getan hat. Salvador ist jetzt 41 Jahre alt und hat das Gefühl, dass die Zeit schnell vergeht und sich die Sanduhr umgedreht hat. Das Alter ist unerbittlich, und es ist seine superjunge Aura, die den Preis dafür zahlt. Die Show ist auf Portugiesisch.

