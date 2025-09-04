Bybit

Bybit Card startet in Europa mit einem unvergleichlichen Cashback von 20 %

Wien (ots/PRNewswire)

Bybit EU, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt gemessen am Handelsvolumen, gibt heute die offizielle Einführung der Bybit Card im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) bekannt und läutet damit eine neue Ära der Kryptowährungsnutzung im Alltag ein.

Zur Feier dieses Meilensteins erhalten neue Nutzer, die sich im September erfolgreich bewerben, einen exklusiven Cashback von 20 % auf alle berechtigten Ausgaben, die sie mit ihrer Bybit Card tätigen. Diese besondere Willkommenskampagne unterstreicht das Engagement von Bybit EU, die Akzeptanz von Kryptowährungen in Europa voranzutreiben, indem es Nutzern ermöglicht wird, ihre digitalen Vermögenswerte nahtlos bei Millionen von Händlern weltweit auszugeben.

„Es gibt Monate, in denen Jahrzehnte stattfinden, und die Branche für digitale Vermögenswerte erlebt gerade einen solchen Moment – dank zunehmender regulatorischer Klarheit und wachsender Akzeptanz sowohl auf institutioneller Ebene als auch bei der breiten Öffentlichkeit", sagte Mazurka Zeng, CEO von Bybit EU. „Wir freuen uns, europäischen Nutzern mit der Bybit Card eine vertrauenswürdige, sichere und lohnende Möglichkeit zu bieten, Kryptowährungen in ihren Alltag zu integrieren. Mit einer unserer Karten besitzen die Mitglieder der Community ein Stück Kryptogeschichte, das gerade geschrieben wird."

Exklusive Einführungsangebote – September 2025

Neue Nutzer können die Bybit Card mit nur wenigen Klicks beantragen und ein virtuelles Kartendesign auswählen, das ihrem Stil entspricht.

auswählen, das ihrem Stil entspricht. Alle berechtigten Nutzer erhalten 20 % Cashback nach der ersten Einzahlung von 100 US-Dollar für Transaktionen mit Kryptowährungen, die im ersten Monat getätigt wurden.

nach der ersten Einzahlung von 100 US-Dollar für Transaktionen mit Kryptowährungen, die im ersten Monat getätigt wurden. Zu den Bonusvorteilen gehören zusätzliche 5 Euro für die allererste Transaktion im September sowie Empfehlungsprämien.

gehören zusätzliche 5 Euro für die allererste Transaktion im September sowie Empfehlungsprämien. Empfehlungsprämien: Verdienen Sie noch mehr, indem Sie Freunde einladen, mitzumachen.

Hauptmerkmale der Bybit Card

Alltäglicher Krypto-Komfort: Bezahlen Sie sofort mit BTC, USDC und weiteren Währungen — mit Apple Pay, Google Pay oder über die physische Mastercard-Option für weltweite Abhebungen an Geldautomaten.

Großzügige Belohnungen: Keine Jahresgebühren und 100 % Rabatt auf Abonnements von Netflix, Spotify und ausgewählten KI-Tools.

Lifestyle-Vergünstigungen: Saisonale Prämien in den Bereichen Reisen, Transport, Mode, Restaurants sowie Schönheit und Wellness.

Zuverlässig und sicher: MiCAR-konform, reguliert und für den europäischen Markt konzipiert.

Mit über zwei Millionen weltweit ausgegebenen Karten hat sich die Bybit Card bereits zu einer vertrauenswürdigen Zahlungslösung für Krypto-Nutzer entwickelt. Die Einführung in Europa stellt einen entscheidenden Schritt in der Mission von Bybit dar, einer breiten Öffentlichkeit unter den klaren regulatorischen Rahmenbedingungen der EU finanzielle Freiheit durch Kryptowährungen zu ermöglichen.

Die Aktion läuft im September auf einer begrenzten Basis und gilt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für weitere Informationen zu Teilnahmebedingungen und möglichen Einschränkungen besuchen Sie bitte Bybit.eu

*Haftungsausschluss: Die Karte ist in Kroatien, Irland, Rumänien und Norwegen nicht erhältlich. Die Cashback-Aktion kann in Österreich nicht durchgeführt werden.

Informationen zu Bybit EU

Die Bybit EU GmbH ist eine neu gegründete europäische Gesellschaft, die über die Plattform Bybit.eu Kunden im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR* mit Ausnahme von Malta) betreut. Bybit EU wird von der Bybit EU GmbH betrieben, einem lizenzierten Crypto-Asset Service Provider (CASP) gemäß der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). Bybit EU bietet vollständig regulierte Dienstleistungen, darunter Krypto-Verwahrung, -Handel und -Prämienprodukte und mehr, in voller Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften zum Anlegerschutz und zur Marktintegrität.

Bybit EU GmbH ist ein lizenzierter Krypto-Asset-Dienstleister gemäß der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (Markets in Crypto Assets Regulation, MiCA) und darf den Einwohnern des Europäischen Wirtschaftsraums (außer Malta) die folgenden Dienste anbieten:

die Verwahrung und Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten im Namen von Kunden;

Austausch von Krypto-Assets gegen Geld;

Austausch von Krypto-Assets gegen andere Krypto-Assets;

Platzierung von Krypto-Vermögenswerten; und

Erbringung von Transferdienstleistungen für Krypto-Vermögenswerte im Namen von Kunden.

Die Bybit EU GmbH ist weder Betreiber einer Handelsplattform für Krypto-Assets noch bietet sie Anlageberatung an.