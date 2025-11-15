act entertainment ag

Debüt in Basel: Anna Netrebko | 30. November 2026 im Stadtcasino

Zum ersten Mal interpretiert die renommierte Sopranistin Anna Netrebko die ikonische Rolle der Judith in einer konzertanten Version von Béla Bartóks Meisterwerk Herzog Blaubarts Burg.

Mit ihrer Kunstfertigkeit und ihren gesanglichen Fähigkeiten ist Anna Netrebko die perfekte Sängerin, um eine so facettenreiche Rolle zum Leben zu erwecken. Begleitet wird sie von ungarischen Kollegen, darunter Bass Alexander Köpeczi und dem Ungarischen Rundfunk-Sinfonieorchester unter der Leitung von Henrik Nánási.

In der ersten Hälfte des Konzerts stehen bekannte Werke von Franz Liszt auf dem Programm, darunter eines seiner brillanten Klavierkonzerte, interpretiert vom 22-jährigen Ausnahmetalent Misi Boros.

Tickets sind ab 15. November 2025 um 11 Uhr erhältlich auf actnews.ch

