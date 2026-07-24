Angestellte Schweiz

Zölle auf Kosten der Arbeitnehmer: Angestellte Schweiz bezieht Stellung

Olten (ots)

Tausende Angestellte in Exportbetrieben fragen sich, wie es weitergeht. Angestellte Schweiz fordert Arbeitgeber und Behörden auf zu handeln, um Unsicherheit abzubauen und Arbeitsplätze zu schützen.

Die jüngste Episode im Zoll-Wirrwarr lässt für die Schweiz einen Satz von wahrscheinlich 12,5 % erwarten. Das ist vergleichsweise beruhigend, gemessen an der bösen Überraschung vom Sommer 2025. Doch die Debatte dreht sich vor allem um Unternehmen, Exporte und Wettbewerbsfähigkeit. Dabei geht oft vergessen, was diese Ankündigungen für die Menschen bedeuten, die täglich in der Industrie arbeiten.

Angestellte in die Debatte einbeziehen

Für viele Angestellte in der Maschinen-, Elektro-, Medizinaltechnik- und Zulieferindustrie ist jede neue Zollankündigung mehr als eine Meldung in der Wirtschaftspresse. Die Auswirkungen auf den Berufsalltag und das eigene Einkommen werden jedes Mal greifbarer und konkreter.

Sie fragen sich, ob die Aufträge versiegen, ob Investitionen verschoben werden und ob ihr Arbeitsplatz langfristig gesichert ist. Erst recht, wenn der Betrieb bereits in Kurzarbeit ist - aber nicht nur dann.

Es ist diese anhaltende Unsicherheit, die zermürbt, besonders über längere Zeit. Wenn niemand weiss, wie sich der wichtigste Exportmarkt entwickelt, verschiebt man persönliche Pläne, sorgt sich um die Zukunft und verliert das Vertrauen darin, das eigene Berufsleben noch planen zu können.

Transparent kommunizieren und Vertrauen erhalten

Angestellte Schweiz erwartet von den Unternehmen, dass sie ihre Mitarbeitenden rechtzeitig und offen informieren. Eine transparente Kommunikation schafft Vertrauen, auch dann, wenn noch nicht alle Antworten vorliegen.

Die Industrie schützen heisst auch, jene zu schützen, die sie tragen

Gleichzeitig müssen Politik und Sozialpartner alles daransetzen, die Wirtschaftsbeziehungen mit den USA zu stabilisieren und den Industriestandort Schweiz zu stärken.

Die Schweizer Industrie lebt von hochqualifizierten Fachkräften. Gerade in Zeiten internationaler Unsicherheit dürfen diese Menschen nicht zu Opfern geopolitischer Konflikte werden. Es braucht jetzt Verlässlichkeit, nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Angestellten, die Tag für Tag dafür sorgen, dass die Schweizer Industrie jene Qualität und jenes Know-how aufrechterhalten kann, das ihr weltweites Ansehen begründet.

Über Angestellte Schweiz

Die Arbeitnehmenden-Organisation Angestellte Schweiz vertritt die Interessen der Arbeitnehmenden in der Politik und in den Unternehmen. Sie ist seit über 100 Jahren die Stimme der Angestellten aus dem Mittelstand. Der Verband setzt sich für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein. Er arbeitet sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig zum Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Seinen Mitgliedern bietet er ein umfassendes, auf persönliche Bedürfnisse angepasstes Angebot an: Sie profitieren von Weiterbildungen, Beratungen, Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche Weiterkommen jedes Einzelnen.