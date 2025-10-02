PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Medienmitteilung: Neue öffentliche Anleihe der NKB

Medienmitteilung, 2. Oktober 2025

Neue öffentliche Anleihe der NKB

Am 2. Oktober 2025 hat die Nidwaldner Kantonalbank eine Anleihe über CHF 100 Mio. zur Refinanzierung des Aktivgeschäfts im Markt platziert.

Die Anleihe wird zu folgenden Konditionen im Markt platziert:

  • Totalbetrag: CHF 100 Mio.
  • Coupon: 0.60 % p.a.
  • Emissionspreis: 100,111 % (entspricht einer Rendite von 0.577 % p.a.)
  • Laufzeit: 5 Jahre
  • Endfälligkeit: 28. Oktober 2030
  • Liberierung: 28. Oktober 2025
  • Kotierung: ab 27. Oktober 2025 an der SIX Swiss Exchange
  • Titelstückelung: CHF 5'000 oder ein Mehrfaches davon
  • Verbriefung: Wertrechte / physische Titellieferung nicht möglich
  • Valoren Nummer: 148 733 199 (ISIN CH1487331998)
Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Medienkontakt:
Daniel Fuhrer
Leiter Marketing & Kommunikation
+41 41 619 22 60 
daniel.fuhrer@nkb.ch

Freundliche Grüsse
Simon Zumbach
