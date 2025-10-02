Medienmitteilung: Neue öffentliche Anleihe der NKB

Nidwaldner Kantonalbank

Neue öffentliche Anleihe der NKB

Medienmitteilung, 2. Oktober 2025

Neue öffentliche Anleihe der NKB

Am 2. Oktober 2025 hat die Nidwaldner Kantonalbank eine Anleihe über CHF 100 Mio. zur Refinanzierung des Aktivgeschäfts im Markt platziert.

Die Anleihe wird zu folgenden Konditionen im Markt platziert:

Totalbetrag: CHF 100 Mio.

CHF 100 Mio. Coupon: 0.60 % p.a.

0.60 % p.a. Emissionspreis: 100,111 % (entspricht einer Rendite von 0.577 % p.a.)

100,111 % (entspricht einer Rendite von 0.577 % p.a.) Laufzeit: 5 Jahre

5 Jahre Endfälligkeit: 28. Oktober 2030

28. Oktober 2030 Liberierung: 28. Oktober 2025

28. Oktober 2025 Kotierung: ab 27. Oktober 2025 an der SIX Swiss Exchange

ab 27. Oktober 2025 an der SIX Swiss Exchange Titelstückelung: CHF 5'000 oder ein Mehrfaches davon

CHF 5'000 oder ein Mehrfaches davon Verbriefung: Wertrechte / physische Titellieferung nicht möglich

Wertrechte / physische Titellieferung nicht möglich Valoren Nummer: 148 733 199 (ISIN CH1487331998)

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch Freundliche Grüsse Simon Zumbach