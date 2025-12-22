PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Sanitas Krankenversicherung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Sanitas Krankenversicherung

Sanitas verstärkt die Geschäftsleitung

Zürich (ots)

Der Verwaltungsrat hat Thomas Belohlavek zum Leiter des Geschäftsbereichs Sales und Mitglied der Geschäftsleitung von Sanitas ernannt. Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Versicherungsbereich wird Thomas Belohlavek eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung unseres Kundenwachstums einnehmen.

Sanitas erweitert ihre Geschäftsleitung mit dem ausgewiesenen Versicherungs- und Vertriebsexperten Thomas Belohlavek. Er bringt langjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche mit. Thomas Belohlavek stösst von der AXA XL Insurance zu Sanitas, wo er zuletzt die Position Client Distribution Leader verantwortete. Davor war er für den Eigenvertrieb bei der CSS Krankenversicherung zuständig.

Thomas Belohlavek besitzt über 20 Jahre Vertriebserfahrung in verschiedenen Bereichen. Seine Schwerpunkte lagen insbesondere bei der nachhaltigen Steigerung der Vertriebsproduktivität, der Einführung von strukturierten Führungs- und Beratungsprozessen sowie bei der Optimierung und Entwicklung des Versicherungsabschlussprozesses durch innovative digitale und analoge Ansätze. Er verfügt über einen Master in Insurance Management und hat diverse Executive Ausbildungen an führenden Schulen wie der HSG in St. Gallen, dem IMD Lausanne oder dem MIT in Boston besucht.

"Mit Thomas Belohlavek konnten wir eine ausgewiesene Fach- und Führungspersönlichkeit für Sanitas gewinnen. Seine profunde Expertise im Vertrieb macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für unser Team", freut sich Sanitas CEO Dr. Andreas Schönenberger.

Thomas Belohlavek übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Sales, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, per 1. April 2026.

Pressekontakt:

Sanitas, Christian Kuhn, Mediensprecher, Telefon 044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.com
Ein Portraitfoto von Thomas Belohlavek finden Sie hier: https://www.sanitas.com/Belohlavek

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Sanitas Krankenversicherung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Sanitas Krankenversicherung
Weitere Storys: Sanitas Krankenversicherung
Alle Storys Alle
  • 28.08.2025 – 14:30

    La Décampée gewinnt den Sanitas Challenge Award Master 2025

    Zürich (ots) - Neun Finalisten traten gestern im X-TRA in Zürich vor die Jury des Sanitas Challenge Award. Den Master-Titel sicherte sich La Décampée aus Fribourg mit seinem/ihren Engagement für den Kinder- und Jugendbreitensport - und damit auch den Förderbeitrag von 25'000 Franken. Mit seinem/ihren herausragenden Projekt im Bereich Kinder- und Jugendbreitensport setzte sich La Décampée gegen insgesamt 410 ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 10:05

    Gesundheit vor Longevity: Prävention in der Schweiz ist pragmatisch

    Zürich (ots) - Eine neue Studie der Stiftung Sanitas Krankenversicherung zeigt: Die Bevölkerung der Schweiz sieht Prävention in der eigenen Verantwortung. Motivation kommt dabei aus Genuss und Alltagstauglichkeit - nicht aus Zukunftsvisionen. So überzeugt Longevity kaum, vegane Ernährung sieht man skeptisch. Die neue, repräsentative Studie "Präventionsradar ...

    mehr
  • 26.06.2025 – 14:00

    Sanitas erzielt Tarifeinigung mit vier Genfer Privatkliniken

    Zürich (ots) - Nach intensiven Verhandlungen hat sich Sanitas mit der Ärzteschaft und den Kliniken der Genfer Privatspitäler Grangettes, La Colline, De la Tour und Générale-Beaulieu auf eine neue Tarifstruktur bei den Zusatzversicherungen geeinigt. Ab sofort übernimmt Sanitas damit in den vier Kliniken wieder die Leistungskosten ihrer Versicherten im halbprivaten und privaten Bereich. Sanitas hat sich mit den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren