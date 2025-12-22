Sanitas Krankenversicherung

Sanitas verstärkt die Geschäftsleitung

Zürich (ots)

Der Verwaltungsrat hat Thomas Belohlavek zum Leiter des Geschäftsbereichs Sales und Mitglied der Geschäftsleitung von Sanitas ernannt. Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Versicherungsbereich wird Thomas Belohlavek eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung unseres Kundenwachstums einnehmen.

Sanitas erweitert ihre Geschäftsleitung mit dem ausgewiesenen Versicherungs- und Vertriebsexperten Thomas Belohlavek. Er bringt langjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche mit. Thomas Belohlavek stösst von der AXA XL Insurance zu Sanitas, wo er zuletzt die Position Client Distribution Leader verantwortete. Davor war er für den Eigenvertrieb bei der CSS Krankenversicherung zuständig.

Thomas Belohlavek besitzt über 20 Jahre Vertriebserfahrung in verschiedenen Bereichen. Seine Schwerpunkte lagen insbesondere bei der nachhaltigen Steigerung der Vertriebsproduktivität, der Einführung von strukturierten Führungs- und Beratungsprozessen sowie bei der Optimierung und Entwicklung des Versicherungsabschlussprozesses durch innovative digitale und analoge Ansätze. Er verfügt über einen Master in Insurance Management und hat diverse Executive Ausbildungen an führenden Schulen wie der HSG in St. Gallen, dem IMD Lausanne oder dem MIT in Boston besucht.

"Mit Thomas Belohlavek konnten wir eine ausgewiesene Fach- und Führungspersönlichkeit für Sanitas gewinnen. Seine profunde Expertise im Vertrieb macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung für unser Team", freut sich Sanitas CEO Dr. Andreas Schönenberger.

Thomas Belohlavek übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Sales, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, per 1. April 2026.