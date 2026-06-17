Angestellte Schweiz

Fusion Olin-Huntsman : les employé·es entre espoir et inquiétude

Olten (ots)

En tant que plus grande organisation d'employé·es partenaire du contrat unique Huntsman, Angestellte Schweiz suit avec attention la fusion récemment annoncée entre Olin et Huntsman. Alors que les deux groupes pharmaceutiques promettent des synergies importantes, les sites helvétiques réclament des informations transparentes et des garanties.

Dans leur communiqué de presse commun, les deux entreprises soulignent viser des économies de plus de 400 millions de dollars d'ici 2030 et vouloir s'orienter sur un principe d'optimisation des coûts de production (lower-cost producer economics).

Face à ces annonces, les salarié·es de Bâle, Monthey et Zug attendent des garanties concrètes quant à la sécurité de l'emploi, au maintien des conditions de travail et à la responsabilité sociale de l'employeur en cas de restructurations.

Les entreprises soulignent que la fusion permettra de générer des revenus combinés de 12.5 milliards. La fusion ne génère ainsi pas que des inquiétudes. Si les employé·es sont impliqué·es correctement et si la nouvelle entité Olinhuntsman investit dans son personnel, le potentiel en termes de qualité et d'innovation est considérable.

Angestellte Schweiz revendique par conséquent :

Une communication transparente et précoce - Olin, Huntsman et leurs futurs représentants doivent poursuivre un dialogue fructueux avec les employé·es, commissions du personnel et partenaires sociaux.

La garantie du maintien et de l'amélioration des conditions de travail, incluant le contrat unique et le plan social qui avait été appliqué jusqu'à présent.

Une fusion conduisant à des investissemens renouvellés dans les sites suisses : la qualité de la main d'oeuvre, son potentiel d'innovation et le savoir-faire des sites sont inégalés.

À propos d'Angestellte Schweiz

L'association d'employé·es Angestellte Schweiz défend les intérêts des salariés dans la sphère politique et dans les entreprises. Depuis plus de 100 ans, elle est la voix des employés de la classe moyenne. L'association s'engage en faveur de bonnes conditions de travail, de salaires équitables et d'emplois sûrs. Elle travaille dans un esprit de partenariat social, de manière constructive et fiable, pour le bien de la société et de l'économie. Elle propose à ses membres une offre complète et adaptée à leurs besoins personnels : ils bénéficient de formations continues, de conseils, de services et d'informations pour l'épanouissement personnel de chacun.

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