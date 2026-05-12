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Tout sauf sur une voie de garage: les femmes de 50 ans et plus sont les plus performantes

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Dübendorf (ots)

Une nouvelle étude montre que les femmes de 50 ans et plus sont particulièrement motivées et loyales vis-à-vis de leur employeur; dans le même temps, elles constituent la plus grande réserve de main-d'oeuvre mobilisable de Suisse.

La motivation des personnes actives suisses est élevée: plus de la moitié d'entre elles en font plus au travail que ce qu'on attend d'elles. C'est ce que montre une nouvelle étude représentative de swissstaffing et de gfs-zürich menée auprès de 1242 personnes. Ce sont les femmes de 50 ans et plus qui affichent la plus forte motivation sur le marché du travail suisse.

Au travail, 70 pour cent des femmes de 50 ans et plus en font davantage que ce qui leur est demandé. De manière générale, 63 pour cent des personnes actives de 50 ans et plus s'impliquent de manière supérieure à la moyenne, plus que dans tout autre groupe d'âge.

Ce taux est le plus faible chez les hommes âgés de 18 à 29 ans, où il atteint 36 pour cent. Globalement, le désengagement reste un phénomène marginal en Suisse: 57 pour cent s'engagent au-delà des attentes, seuls 3 pour cent font le strict nécessaire.

Les résultats de l'enquête montrent que les personnes actives de plus de 50 ans constituent à plus d'un titre une main-d'oeuvre précieuse pour les entreprises. Elles sont non seulement particulièrement motivées, mais aussi d'une loyauté supérieure à la moyenne. Là aussi, ces caractéristiques sont fort marquées chez les femmes de 50 ans et plus: 71 pour cent d'entre elles n'ont pas l'intention de changer d'emploi. Pour les entreprises, cela se traduit par une motivation stable, un faible turnover et un transfert des savoirs utile à l'entreprise. Ces résultats sont en nette contradiction avec les réserves auxquelles les personnes actives de plus de 50 ans continuent d'être confrontés.

Au nombre de 200 000 personnes, les personnes de 50 ans et plus constituent la plus grande réserve de main-d'oeuvre mobilisable en Suisse

Le groupe des personnes inactives 50 ans et plus, qui compte plus de 200 000 personnes, constitue la plus grande réserve de main-d'oeuvre mobilisable en Suisse, et cette tendance devrait s'accentuer d'ici 2050. 62 pour cent d'entre elles, soit environ 126 000 personnes, sont des femmes. "C'est donc justement ce groupe faisant preuve de la plus grande motivation au travail qui représente également le plus grand potentiel de main-d'oeuvre inexploité en Suisse", souligne Ariane M. Baer, auteure de l'étude et cheffe de projet chez swissstaffing. Compte tenu de la vague de départs à la retraite des baby-boomers, la pénurie structurelle de main-d'oeuvre qualifiée va continuer à s'aggraver ces prochaines années. À long terme, le marché du travail suisse n'arrivera à relever ce défi que s'il tire parti du potentiel de main-d'oe-uvre des plus de 50 ans de façon systématique. Dans les prochaines décennies, le groupe d'âge des 50-64 ans représentera plus du tiers de la population en âge de travailler (cf. BFS, 2024).

La flexibilité est essentielle pour exploiter pleinement le potentiel de main-d'oeuvre

Les modèles de travail flexibles représentent un levier majeur pour exploiter le potentiel des plus de 50 ans et les maintenir plus longtemps dans la vie active. Pour les femmes, les heures de travail flexibles (82%) et le travail à temps partiel (81%) sont particulièrement décisifs. Le télétravail et le partage de poste jouent également un rôle important. Les hommes du même âge privilégient plus souvent les formes de travail liées à des projets ou en indépendant. Ce qui est remarquable, c'est que près de la moitié des femmes de plus de 50 ans sans activité lucrative accepteraient un emploi si les horaires de travail ou le taux d'occupation pouvaient être aménagés de manière flexible. "Cela prouve que la raison de l'absence d'activité lucrative n'est pas un manque de volonté, mais une disponibilité insuffisante de modèles de travail adaptés", explique l'auteure de l'étude.

Les prestataires de services de l'emploi aident à exploiter le potentiel

La forme de travail flexible qu'est le travail temporaire peut jouer un rôle majeur afin d'exploiter le potentiel de main-d'oeuvre des personnes de plus de 50 ans. Il permet des missions accessibles et personnalisées et facilite la réinsertion professionnelle des personnes sans activité lucrative. De plus, il encourage la poursuite volontaire de l'activité professionnelle au-delà de l'âge normal de la retraite. Grâce à la CCT Location de services, il allie flexibilité et protection sociale. À l'aide de leur réseau, les prestataires de services de l'emploi mettent en relation les personnes actives et les entreprises. Ils sont donc des partenaires essentiels pour exploiter efficacement le potentiel de main-d'oeuvre et assurer la stabilité du marché du travail de demain.

Le White Paper complet "Potentiel 50 ans et plus: Pourquoi les femmes de 50 ans et plus sont essentielles pour l'avenir du marché du travail" peut être téléchargé sur https://www.swissstaffing.ch/fr/Branche-politique/White-Paper.php.

Conception de l'étude: enquête auprès de la population en âge de travailler

À la demande de swissstaffing, l'institut gfs-zürich a interrogé 1242 personnes en Suisse, âgées de 18 à 65 ans (ou personnes non-retraitées jusqu'à 70 ans). Un échantillon de 201 personnes sans activité lucrative a également été recueilli. Au total, 344 personnes sans activité lucrative ont été interrogées. L'enquête a été menée en ligne et par téléphone. Elle est représentative au regard de la répartition par âge, par sexe, par niveau d'éducation et par région linguistique. L'enquête a été réalisée du 15 septembre au 8 octobre 2025.