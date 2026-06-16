Angestellte Schweiz

Près d'un emploi sur trois menacé par l'IA

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Olten (ots)

En Suisse, plus de 850 000 emplois sont fortement touchés par l'intelligence artificielle, pour une masse salariale de plus de 80 milliards de francs. C'est ce que révèle une nouvelle analyse du groupe de réflexion einstAIn, portant sur 86 professions.

Sur la totalité des emplois analysés, 28 % des profils présentent une exposition élevée à l'IA : cette technologie modifie en profondeur le travail et la majorité des tâches typiques dans ces métiers. L'analyse d'einstAIn, portée par Angestellte Schweiz et Kuble - House of Intelligence, annonce un constat sans appel : la révolution de l'IA ne s'amorce pas dans les usines, mais les bureaux.

Masse salariale selon l'exposition à l'IA

Dans le domaine de l'administration et de la gestion, la quasi-totalité des métiers analysés se situent dans la catégorie à forte exposition à l'IA. Dans le secteur des finances et du droit, ce chiffre atteint 72 %. À l'inverse, l'artisanat et la construction sont pratiquement épargnés, tout comme les professions de la santé, des soins et du social, qui affichent une exposition plus faible. De premières études menées en Suisse montrent par ailleurs que, dans les groupes professionnels fortement influencés par l'IA, le nombre de personnes en recherche d'emploi augmente plus rapidement que dans les secteurs moins touchés.

Partout où un écran s'allume, l'IA transforme le travail.

Exposition ne signifie pas suppression de postes

L'analyse identifie les métiers dans lesquels l'IA peut prendre en charge ou accélérer certaines tâches. Que l'IA entraîne une croissance ou des suppressions de postes dépend avant tout de l'évolution de la demande et des choix stratégiques des entreprises, ainsi que des acteurs politiques.Dans les secteurs où la demande est en hausse, une productivité accrue peut générer une valeur ajoutée supplémentaire. Dans les domaines où la demande est stable, la même évolution peut se traduire par une réduction des besoins en personnel.

La vraie question n'est donc pas " mon poste va-t-il disparaître ? ", mais plutôt " comment mon travail va-t-il évoluer ? "

Le frein n'est pas la technologie

Le principal défi pour le marché du travail suisse ne réside pas dans la technologie elle-même. Il tient à la vitesse à laquelle les entreprises, le système de formation et les travailleur·euses développent de nouvelles compétences.

La capacité d'adaptation et d'apprentissage doit aller plus vite que le phénomène de substitution.

Les entreprises qui utilisent l'IA uniquement pour réduire les coûts enregistrent des gains d'efficacité à court terme. Celles qui s'en servent pour développer de nouveaux services, produits et modèles d'affaires créent de la valeur ajoutée et de nouvelles opportunités d'emploi.

L'IA devient une nécessité démographique

La Suisse fait face simultanément à un défi démographique historique. Entre 2023 et 2029, quelque 788'000 personnes ont atteint ou atteindront l'âge de la retraite. Sur la même période, seules environ 640'000 jeunes entrent sur le marché du travail. C'est un déficit potentiel d'environ 148'000 actif·ves.

Une productivité accrue n'est pas seulement une opportunité : c'est une condition pour que la Suisse puisse préserver sa prospérité et sa compétitivité.

La Suisse a besoin de davantage de qualifications en IA

La technologie est disponible. Ce qui sera déterminant, c'est la rapidité avec laquelle des millions d'heures de travail dans les bureaux, les administrations et les métiers de service pourront être rendues non seulement plus productives, mais véritablement créatrices de valeur. L'analyse indique donc une priorité claire : la Suisse a besoin d'une offensive de grande envergure en matière de qualification à l'IA.

Plus de 80 milliards de francs de masse salariale sont aujourd'hui concernés par l'influence de l'IA, rien que pour les 86 métiers analysés. Que cela se traduise par plus de prospérité ou plus d'incertitude ne se décidera pas dans les algorithmes, mais dans les choix des entreprises, du monde politique et du système de formation.

Le dashboard est accessible via ce lien : https://jobs.einstain.ch/.

S'appuyant sur l'étude d'Eloundou et al. (2024, Science) et adaptée à l'évolution actuelle, ce tableau de bord présente le degré d'exposition à l'IA de 86 professions suisses. La valeur d'exposition mesure dans quelle mesure les activités professionnelles peuvent être influencées par des systèmes basés sur des modèles linguistiques à grande échelle (LLM). La fonction de recherche permet de sélectionner de manière ciblée des groupes professionnels spécifiques. De plus, le tableau de bord permet d'analyser le salaire moyen par profession afin d'évaluer l'impact potentiel résultant de l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Citations

Alexander Bélaz, président d'Angestellte Schweiz :

" Les employé·es ne doivent pas être laissé·es pour compte dans la transformation liée à l'IA et la reconversion professionnelle. Les gains de productivité issus de l'IA doivent également profiter aux secteurs où le travail est réorganisé. Nous nous engageons en faveur d'une transition équitable, avec des parcours de formation continue et une responsabilité partagée entre les entreprises, les partenaires sociaux, la recherche et le monde politique. "

Dominik Blunschy, conseiller national et conseiller en affaires numériques et innovation chez ti&m :

" L'intelligence artificielle ne va pas transformer le monde du travail à un moment donné, mais elle le fait déjà aujourd'hui. Il est essentiel de ne pas considérer cette transformation comme une simple mesure d'économie, mais comme une opportunité d'accroître la productivité, l'innovation et la création de valeur. Pour cela, une large qualification en IA est nécessaire afin que les employé·es puissent participer activement à cette transformation. "

Patrick Chuard-Keller, économiste en chef de l'Union patronale suisse :

" Le fait que de nombreux métiers soient fortement touchés par l'IA ne signifie pas automatiquement des suppressions d'emplois. Pour les entreprises, la priorité est de savoir comment exploiter ce potentiel de croissance et de nouvelles activités. "

Roger Oberholzer, associé et responsable de l'académie Kuble - House of Intelligence :

" C'est le coeur du marché du travail suisse qui doit se réinventer le plus rapidement. Dans nos formations continues, nous constatons chaque jour comment l'IA peut libérer un potentiel d'innovation lorsque les entreprises ne la considèrent pas seulement comme une mesure d'économie, mais comme une opportunité pour de nouveaux services et produits. C'est l'orientation stratégique qu'il faut prendre dès maintenant. "

À propos de einstAIn

" einstAIn " est le think tank dédié à l'avenir du travail à l'ère de l'IA. Initiée par Angestellte Schweiz et Kuble - House of Intelligence, cette plateforme de dialogue met en réseau entreprises, travailleur·euse·s, monde de la recherche et pouvoirs publics. Son objectif : façonner activement, équitablement et durablement les transformations du monde du travail induites par l'IA, au bénéfice de toutes et tous.

www.einstAIn.ch

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À propos de Kuble - House of Intelligence

Depuis 2009, Kuble traduit les nouvelles technologies en applications concrètes. La Kuble ACADEMY développe des compétences en IA directement utilisables et a déjà formé plus de 1'000 professionnel·les et cadres depuis 2022. L'équipe accompagne les entreprises dans leur transformation vers l'ère de l'intelligence artificielle et propose des solutions IA comme le SWISS AI DESK pour stimuler croissance, innovation et productivité. Né en Suisse, pour la Suisse.

www.kuble.com

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À propos d'Angestellte Schweiz

Angestellte Schweiz (Employés Suisse) est une organisation de travailleur·euses qui défend les intérêts des salarié·es auprès des pouvoirs publics et au sein des entreprises. Depuis plus de 100 ans, elle est la voix des employé·es de la classe moyenne. L'association s'engage pour de bonnes conditions de travail, des salaires équitables et des emplois stables. Elle agit dans un esprit de partenariat social, de manière constructive et fiable, au service de la société et de l'économie. Ses membres bénéficient de formations continues, de conseils, de prestations et d'informations - pour le développement personnel de chacun·e.

www.employes.ch