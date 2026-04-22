Bosch Home Comfort

Avertissement de sécurité étendu: risque d’intoxication au monoxyde de carbone

Mesure de sécurité concernant certains chauffe-eau instantanés au gaz Bosch fabriqués depuis 2019.

Bild-Infos

Download

Pratteln (ots)

Mesure de sécurité étendue pour appareils concernés en Suisse en raison d’un risque d’intoxication au monoxyde de carbone.

Sont concernés les chauffe-eau instantanés de la gamme Therm 4300, toutes puissances confondues.

Les clients peuvent identifier les appareils en question grâce à leur numéro de série.

Bosch Home Comfort met gratuitement à la disposition des clients concernés un détecteur de monoxyde de carbone.

Bosch Home Comfort étend l’avertissement de sécurité existant concernant les chauffe-eau au gaz concernés en raison d’un risque de fuite de gaz d’échappement susceptible d’entraîner une augmentation des niveaux de monoxyde de carbone. Dans les cas les plus graves, cela peut entraîner une intoxication au monoxyde de carbone. Certains clients peuvent être une nouvelle fois concernés ou être concernés pour la première fois par cette mesure de sécurité.

Mesure de sécurité mise en œuvre dans toute la Suisse pour certains chauffe-eau instantanés au gaz Bosch

En Suisse, cette mesure de sécurité vise certains chauffe-eau instantanés au gaz de la gamme Therm 4300, toutes puissances confondues, fabriqués depuis 2019. Nos observations sur le marché ont révélé que ces appareils présentent un risque d’augmentation de la concentration de monoxyde de carbone dans les gaz de combustion lorsque le brûleur est très encrassé, notamment en raison d’un entretien incomplet ou trop tardif. Si, par ailleurs, le tirage de la cheminée ou du système d’évacuation des gaz de combustion est insuffisant, des gaz de combustion chargés en monoxyde de carbone risquent de s’échapper de manière imperceptible dans la pièce où l’appareil est installé, ce qui représente un risque de sécurité conséquent.

Pour Bosch Home Comfort, la sécurité des utilisateurs est d’une importance capitale. En sa qualité de fabricant de solutions de chauffage et de production d’eau chaude, Bosch Home Comfort s’engage à respecter les normes de qualité et de sécurité les plus strictes. La fiabilité des appareils concernés ne peut être garantie en toutes circonstances pendant toute leur durée de vie. C’est pourquoi Bosch Home Comfort met en œuvre cette mesure de sécurité et l’étend à ces chauffe-eau instantanés au gaz.

Voici comment les clients peuvent vérifier si leur appareil est désormais concerné ou à nouveau concerné par la mesure de sécurité

Bosch Home Comfort demande à tous ses clients de vérifier la plaque signalétique et le numéro de série situés sur le panneau arrière à l’intérieur de l’appareil afin de déterminer si celui-ci est concerné par la mesure de sécurité. Les clients doivent saisir le numéro de série à dix chiffres de leur appareil sur le site Web https://ots.de/JKx7nF et suivre les instructions. En cas de questions, de remarques ou de problèmes lors de la saisie du numéro de série, les utilisateurs peuvent appeler la hotline SAV gratuite au 0800 846 846 ou envoyer un e-mail à l’adresse therm4304.ch@bosch.com. Les clients possédant un ou plusieurs des appareils concernés recevront gratuitement un détecteur de monoxyde de carbone à installer à proximité de l’appareil.

Voici comment éviter tout risque pour la sécurité

Afin d’éviter tout risque de sécurité jusqu’à l’installation correcte du détecteur de monoxyde de carbone, les clients doivent limiter la production d’eau chaude à 15 minutes maximum, et assurer une ventilation adéquate pendant et après utilisation. Si l’appareil n’a pas été entretenu au cours des 12 derniers mois, il convient de contacter un installateur dans les plus brefs délais pour effectuer la maintenance.

Bosch Home Comfort Group est un fournisseur mondial de solutions performantes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Le groupe propose des gammes de produits innovants adaptées aux besoins régionaux. À la suite d’une acquisition stratégique majeure dans le secteur du CVC (chauffage, ventilation et climatisation) en août 2025, l’entreprise dispose d’un portefeuille complet de marques mondiales et régionales, dont Bosch, Buderus, Hitachi et YORK®. Bosch Home Comfort Group emploie 24 000 personnes dans le monde et affiche une forte présence sur les marchés en Amérique du Nord et du Sud, en Asie ainsi qu’en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, avec un réseau international de 33 sites de production et 26 centres de recherche et développement (y compris des participations minoritaires). Sans tenir compte des entités récemment acquises, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 4,4 milliards d’euros en 2025, selon des données provisoires.

Pour en savoir plus, consultez le site www.bosch-homecomfortgroup.de.

La marque Bosch, spécialisée dans le chauffage et la climatisation, propose des solutions durables pour le chauffage, le refroidissement ainsi que pour l’amélioration du confort et du bien-être dans toute la maison. Le portefeuille regroupe des produits performants, économes en ressources et pensés pour l’avenir, comme des pompes à chaleur, des solutions hybrides, des installations solaires thermiques, des chauffe-eau électriques, des climatiseurs et un système intelligent de gestion de l’énergie, dont une borne de recharge pour l’électromobilité. Il est complété par une offre complète d’outils numériques et de services qui facilitent le travail quotidien des professionnels du CVC. Les solutions techniques de Bosch répondent à tous les besoins dans le domaine des nouvelles constructions et de la rénovation. Elles sont simples et rapides à installer, faciles à entretenir et à connecter.

Afin d’assurer un confort optimal et un véritable bien-être dans les espaces intérieurs, Bosch propose également des solutions qui améliorent la qualité de l’air et de l’eau. Il s’agit notamment de systèmes de ventilation résidentiels, de purificateurs d’air et de ventilateurs de salle de bains qui garantissent un air ambiant parfaitement sain, ainsi que d’adoucisseurs pour une eau d’excellente qualité dans les logements. La gamme «Well-being» de Bosch est complétée par des panneaux infrarouges, des radiateurs de salle de bains, des chauffages électriques et d’autres solutions de climatisation.

Des informations complémentaires ainsi que des communiqués de presse et des photos à télécharger sont disponibles sur le site Web à l’adresse http://www.bosch-homecomfort.com/.