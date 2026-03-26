Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Le gilet de sécurité LUMI accompagnera les enfants sur le chemin de l'école

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Vernier/Ostermundigen, le 26 mars 2026 (ots)

Dès la rentrée scolaire 2026/27, les enfants qui débuteront l'école enfantine en première année Harmos recevront un nouveau gilet de sécurité développé par le TCS. Baptisé LUMI, il a été conçu pour améliorer la visibilité des 4-6 ans sur le chemin de l'école, de jour comme de nuit. Conforme aux nouvelles normes en matière de visibilité, doté d'un design personnalisable et développé en collaboration avec des enseignants et des élèves, ce nouvel équipement de sécurité sera distribué chaque année à plus de 100'000 enfants dans toute la Suisse.

Accompagnant les enfants depuis des décennies sur le chemin de l'école, l'historique baudrier triangulaire Triki, lancé en 1975, laissera sa place dès la rentrée 2026/27 à un nouveau gilet entièrement développé par le TCS. Cette évolution s'inscrit dans l'adaptation continue des dispositifs de sécurité aux exigences actuelles en matière de visibilité. Le nouveau gilet LUMI a été pensé pour offrir une visibilité accrue tout en restant simple à porter au quotidien.

Visibilité renforcée et design ludique

Les normes sont devenues plus strictes et les conditions de circulation ont évolué ces dernières années, rendant nécessaire une amélioration des surfaces réfléchissantes minimales et une visibilité à 360 degrés. Conforme à la norme EN 17353:2020, le gilet LUMI répond pleinement à ces nouvelles exigences grâce à des éléments réfléchissants répartis sur l'ensemble du gilet. Sa partie arrière, plus longue, garantit une bonne visibilité même lorsque l'enfant porte un sac d'école. Cette conception permet une meilleure perception de l'enfant par les autres usagers de la route, de jour comme de nuit. À ce titre, le gilet LUMI contribue à améliorer la visibilité des enfants dans l'espace public, un objectif qui fait également écho à la campagne de sensibilisation "Made Visible by TCS", qui rappelle l'importance d'être visible dans le trafic routier.

Au-delà de sa fonction sécuritaire, le gilet LUMI a été conçu pour être attrayant et encourager son port quotidien. Son design bicolore moderne intègre des éléments graphiques inspirés de l'univers routier. Son nom, court et compréhensible dans les trois langues nationales, évoque la lumière et la visibilité. Un patch en velcro cousu sur la poitrine permet d'y fixer un badge personnalisé, par exemple remis aux enfants après la visite des instructeurs de police en classe. En associant sécurité renforcée et dimension ludique, LUMI vise à être non seulement conforme aux normes actuelles, mais aussi pleinement accepté par les enfants.

Pensé pour l'autonomie et la réalité du terrain

Le gilet LUMI a été développé en étroite collaboration avec celles et ceux qui l'utiliseront quotidiennement. Dix classes enfantines ont participé à des tests de prototypes. Les retours des enseignantes et enseignants au travers d'un sondage ainsi que des élèves ont permis d'affiner la coupe, le choix des matériaux et les systèmes de fermeture afin d'aboutir à une version pratique et adaptée aux besoins des enfants âgés de 4 à 6 ans.

Léger et fabriqué dans un matériau synthétique moderne et résistant, le gilet est conçu pour être porté en toute saison. Il peut être enfilé de trois manières différentes afin de s'adapter au niveau d'autonomie de l'enfant et à l'organisation en classe. Les larges ouvertures latérales permettent de le passer simplement par la tête, comme un chasuble. Les enfants plus à l'aise peuvent utiliser la fermeture éclair frontale et l'enfiler comme une veste. Enfin, les boutons-pressions latéraux permettent aux enseignantes et enseignants de le poser directement sur les épaules, à la manière de l'ancien baudrier, avant de le refermer. Cette polyvalence facilite l'habillage tout en encourageant l'autonomie individuelle.

Une distribution nationale dès 2026 avec un objectif : renforcer la sécurité sur le chemin de l'école

À partir de la rentrée scolaire 2026/27, tous les enfants qui commencent l'école enfantine recevront un gilet LUMI, distribué par les corps de police ou par les établissements scolaires. Plus de 100'000 gilets seront remis lors de la première année de déploiement, puis un volume similaire sera distribué chaque année dans toute la Suisse. Le projet est soutenu par le Fonds de sécurité routière. En introduisant le gilet LUMI, le TCS poursuit un objectif central : améliorer la visibilité des plus jeunes enfants et renforcer leur sécurité lors de leurs déplacements quotidiens. En combinant conformité aux normes actuelles, facilité d'utilisation et acceptation par les enfants, cette nouvelle génération d'équipement vise à garantir que le gilet soit non seulement plus visible, mais aussi porté au quotidien. Le TCS invite également les parents à équiper systématiquement leurs enfants d'un gilet LUMI, qui les rend visibles beaucoup plus tôt dans les phares d'une voiture.

Du baudrier Triki au gilet LUMI

1975 : Lancement par le TCS du baudrier Triki pour les enfants dès 4 ans

2013 : Lancement d'un gilet de sécurité destiné aux enfants dès 6 ans.

2021 : Refonte du design du baudrier Triki avec de nouveaux motifs

2025 : Adaptation du baudrier Triki aux nouvelles normes en vigueur

2026 : Développement d'un nouveau concept sous forme de gilet pour les enfants dès 4 ans - lancement du gilet LUMI.

Dès 2026 : Début de la distribution nationale des nouveaux gilets LUMI