Allianz s'engage pour la cohésion, la sécurité et l'excellence aux Jeux d'hiver de Milano Cortina 2026

En tant qu'assureur officiel des mouvements olympique et paralympique, Allianz permet la tenue de compétitions sûres et réussies pour les organisateurs et les fans.

Le soutien aux athlètes est au coeur du partenariat. Les membres du " Team Allianz " participent à une grande variété de disciplines sportives.

20 ans de partenariat avec le mouvement paralympique: Allianz continue de s'engager en faveur de l'inclusion par le sport.

L'initiative "Safety Sled" d'Allianz met en évidence son engagement pour la sécurité dans les sports d'hiver.

Dans plus de 40 marchés, la campagne "Step into Life" d'Allianz met en lumière des moments décisifs qui constituent la base de performances exceptionnelles.

Wallisellen/Milan, le 27 janvier 2026 - Dans un monde de plus en plus divisé, Allianz, en tant qu'assureur officiel des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, contribue à rassembler les personnes autour de compétitions pacifiques lors de l'un des plus grands événements sportifs internationaux. Les athlètes du monde entier bénéficient du soutien d'Allianz pour exceller dans la compétition sportive et se préparer à leur avenir au-delà des Jeux. Le lancement du Safety Sled constitue la première étape d'Allianz pour améliorer la sécurité dans le bobsleigh.

Deux cents collaborateurs ainsi que des clientes et clients d'Allianz participeront au relais de la flamme paralympique et porteront la flamme jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, le 6 mars 2026, afin de symboliser la cohésion. À l'occasion du 20e anniversaire du partenariat d'Allianz avec le mouvement paralympique, l'entreprise réaffirme son engagement constant en faveur de l'inclusion par le sport.

"Nous sommes fiers qu'Allianz collabore une nouvelle fois avec les mouvements olympique et paralympique pour donner vie aux Jeux d'hiver Milano Cortina 2026. L'Italie est l'un de nos marchés clés au niveau mondial, et je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à nos collègues d'Allianz qui ont soutenu le pays hôte dans l'accueil du monde entier dans un esprit de cohésion et de convivialité.

Que nous soutenions les athlètes dans leur préparation aux compétitions et au quotidien, ou que nous protégions les organisateurs ainsi que les spectatrices et spectateurs - Allianz accompagne les Jeux afin de renforcer l'esprit olympique au-delà des sites sportifs, pour qu'il puisse inspirer des personnes partout dans le monde", a déclaré Oliver Bäte, président du directoire d'Allianz SE.

Sécurité pour le sport

L'engagement d'Allianz pour Milano Cortina 2026 a débuté plusieurs années avant l'événement. L'assureur a travaillé en étroite collaboration avec le comité national d'organisation italien afin de développer des solutions d'assurance sur mesure répondant aux exigences particulières de Jeux d'hiver répartis sur une grande diversité de sites allant de Milan aux Dolomites et aux Alpes italiennes. Ces solutions couvrent l'ensemble de l'écosystème sportif: biens matériels, risques de responsabilité civile, cybermenaces et interruptions de voyage. Elles sont élaborées en étroite coordination avec le Comité International Olympique et en collaboration avec le marché international de l'assurance. Allianz Partners propose une assurance billets aux fans et offre aux membres de la famille olympique présents sur place une couverture d'assistance médicale.

En tant qu'assureur et gestionnaire de risques, Allianz joue également un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité - dans l'économie du sport, mais aussi dans les stades, sur les pistes et sur les tracés de compétition. Depuis janvier 2025, l'entreprise collabore avec la Fédération allemande de bobsleigh et de luge pour élever les normes de sécurité dans le bobsleigh. Au coeur de cette initiative se trouve le Safety Sled, un bob pré-série utilisé lors des championnats du monde 2025. Les jours de course, y compris ceux de Milano Cortina 2026, le Safety Sled analyse l'état de la glace et de la piste et fournit aux pilotes des informations précieuses pour se préparer de manière optimale à leur premier passage.

Excellence dans le sport et dans la vie

Le soutien aux athlètes demeure au coeur du partenariat d'Allianz avec les mouvements olympique et paralympique. Le Team Allianz regroupe désormais 120 athlètes et para-athlètes issus de 33 pays. Parmi eux, 38 pratiquent des disciplines hivernales, et 28 devraient participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Milano Cortina 2026. Les piliers du soutien sont le Buddy Program et MoveNow, qui offrent mentorat, formation financière et accompagnement de carrière afin d'aider les athlètes à relever les défis du sport et de la vie.

Unité et inclusion: 20 ans de partenariat paralympique

En 2026, Allianz célèbre 20 ans de partenariat avec le mouvement paralympique, notamment à travers la collaboration au relais de la flamme paralympique pour Milano Cortina 2026. En 2006, Allianz a établi ses premiers contacts avec le Comité International Paralympique (IPC) et l'Association allemande des sports pour personnes handicapées (DBS). Cet engagement initial s'est transformé en une relation stratégique, faisant d'Allianz le premier partenaire international de l'IPC en 2010, puis un partenaire olympique et paralympique mondial en 2021.

Depuis plus de deux décennies, Allianz contribue de manière déterminante à accroître la visibilité et le professionnalisme des sports paralympiques, à renforcer l'inclusion, et à rassembler athlètes, familles, fans et communautés dans l'enthousiasme partagé pour le potentiel humain. L'entreprise continuera à oeuvrer pour élargir l'accès au parasport dans les régions sous-représentées et intégrer de nouvelles générations - convaincue que le sport appartient à toutes et à tous.

Campagne mondiale "Step Into Life"

L'activation d'Allianz pour Milano Cortina 2026, "Step Into Life" - "Da für dein Leben" sur les marchés germanophones -, met l'accent sur la préparation physique et la confiance mentale comme fondements d'une performance exceptionnelle. La campagne mondiale séduit grâce à des spots TV et à des outils numériques de santé innovants. Elle relie des millions de personnes dans plus de 40 marchés et a déjà généré plus de 500 000 visites sur la page mondiale d'Allianz. Ainsi, l'entreprise atteint son objectif: unir les personnes à travers le sport et les moments quotidiens.

"Notre campagne met en lumière un moment universel: l'instant suspendu juste avant de se lancer dans quelque chose de grand. Qu'il s'agisse d'un·e athlète au départ ou de toute personne face à un défi décisif, c'est un moment où la concentration s'aiguise et où préparation et résilience déterminent la performance. Allianz soutient cet instant crucial et accompagne les athlètes comme les individus afin qu'ils avancent avec confiance vers l'avenir", a déclaré Eike Bürgel, responsable du partenariat olympique et paralympique chez Allianz.

Une présence forte dans toute l'Italie

En Italie, le pays hôte, Allianz mènera l e relais paralympique à travers 13 villes et a lancé une vaste campagne TV nationale célébrant les athlètes italiens - légendes du sport comme talents de l'année. Cette campagne exprime la force des Jeux pour unir les personnes au-delà des régions et des générations.

D'autres initiatives incluent des événements communautaires, un engagement actif sur les réseaux sociaux et des partenariats avec le Comité Olympique Italien, le Comité Paralympique Italien et diverses fédérations sportives nationales. Au-delà des Jeux, Allianz Italie s'engage durablement via la Fondazione Allianz UMANA MENTE, qui soutient les jeunes en situation de handicap et favorise leur accès au sport.

