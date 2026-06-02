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Angestellte Schweiz

Mondial 2026 : travailler sans se mettre hors-jeu

Olten (ots)

Alors que la Nati s'envole vers les USA, le football fait son entrée dans nos bureaux. Émotions, distraction, esprit d'équipe : la Coupe du monde influence notre temps de loisirs, mais également notre quotidien professionnel. Nos expert·es vous informent sur les enjeux juridiques, psychologiques et sociétaux de la plus grande fête du football au monde.

La passion du football est une fièvre qui nous rattrape tous les quatre ans. Comme tout événement chargé d'émotion, les répercussions concernent aussi notre environnement professionnel.

A-t-on le droit de regarder un match pendant les heures de travail ? Une entreprise peut-elle interdire certains signes de soutien à l'équipe ? Comment l'événement influence-t-il la concentration, l'ambiance et les relations de travail ? Et les dynamiques sociales ?

Nos expert·e·s d'Angestellte Schweiz répondent aux questions d'actualité concernant la Coupe du monde et le travail. Trois regards complémentaires sont rassemblés dans le document ci-dessous : le droit du travail, la psychologie du travail et la sociologie.

L'équipe se tient à disposition pour des interviews et prises de position plus précises sur ces questions.

À propos d'Angestellte Schweiz

Angestellte Schweiz (Employés Suisse) est une association de salarié·es qui défend les intérêts des employé·es dans la sphère politique et au sein des entreprises. Depuis plus de 100 ans, nous nous engageons en faveur de bonnes conditions de travail, de salaires équitables et d'emplois stables. Nous informons, conseillons et accompagnons les employé·es grâce à une offre adaptée à leurs besoins.

Lien vers la F.A.Q.

Contact:

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Laure Fasel, communication
laure.fasel@angestellte.ch
044 360 11 28

Angestellte Schweiz
Martin-Disteli-Strasse 9
Postfach 234, 4601 Olten
Tel.044 360 11 11
www.angestellte.ch

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