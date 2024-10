Angestellte Schweiz

Angestellte Schweiz und Siemens Schweiz lancieren das Pilotprojekt Nachhaltigkeitsinfluencer*innen

Olten (ots)

Angestellte Schweiz und Siemens Schweiz lancieren eine Ausbildung für betriebliche Nachhaltigkeitsinfluencer*innen. In dieser neuen Rolle werden die Teilnehmenden künftig die Nachhaltigkeitsstrategien des Unternehmens aktiv unterstützen und ergänzen.

Das Wichtigste

Die Schulung zum*r Nachhaltigkeitsinfluencer*in befähigt Mitarbeitende, eine aktive Rolle für mehr Nachhaltigkeit in ihrer Firma einzunehmen.

Teilnehmer*innen erlernen Grundlagen, Methoden und Instrumente für die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten, die das ganzheitliche Denken in ihrem Bereich fördern.

Das Pilotprojekt ist eine innovative und in der Unternehmenswelt einmalige Initiative.

Nachhaltigkeit breit verankern

"Nachhaltigkeitsstrategien stehen und fallen mit dem Engagement der Mitarbeiter*innen. In diesem Kontext sind Nachhaltigkeitsinfluencer*innen die beeinflussende Kraft, die wir brauchen. Sie inspirieren Unternehmen und spornen sie zu mehr Nachhaltigkeit an", sagt Pierre Derivaz, Rechtsanwalt bei Angestellte Schweiz.

"Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen wir Nachhaltigkeit in unserem Denken, Handeln und unseren Prozessen verankern. Innovative und qualifizierte Kolleg*innen in den verschiedenen Abteilungen spielen dabei eine zentrale Rolle", ergänzt Flavia Zimmermann, Sustainability Managerin, Head of Environmental Protection, Health Management and Safety bei Siemens Schweiz.

Kurz & knapp: