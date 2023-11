TREUHAND|SUISSE

TREUHAND|SUISSE wird 60!

Lausanne (ots)

TREUHAND|SUISSE führte heute die 60. Mitgliederversammlung durch. 60 Jahre Berufsverband heisst 60 Jahre Einsatz für Verbandsmitglieder und Klienten. 60 Jahre Aus- und Weiterbildung, Einflussnahme in Politik und Verwaltung sowie Sicherung des hohen fachlichen Qualitätsniveaus.

Am 15. November 1963 konstituierte sich der Zentralverband in Bern - als Dachverband einiger bereits bestehenden Sektionen. Ausschlaggebend für die Gründung des Dachverbands war die Absicht, die Kräfte der relativ föderalistisch agierenden Sektionen zu bündeln und auf die gemeinsamen Branchenziele auszurichten. TREUHAND|SUISSE hat sich in den vergangenen 60 Jahren zum Kompetenzzentrum der Treuhandbranche entwickelt und wurde damit zu einem erfolgreichen und angesehenen Verband. Das Erfolgsrezept ist nicht zuletzt die föderale Struktur: Einerseits Professionalisierung auf nationaler Ebene, andererseits nach wie vor starke, vor Ort verankerte Sektionen. Die Ziele und Wegmarken, die man bei der Gründung anpeilte, beinhalteten schon alles Wesentliche, was den Verband heute noch ausmacht. Beispielsweise wurden gleich zu Beginn Aufnahmekriterien definiert, mit denen man persönliche Integrität und berufliche Qualifikation sicherstellen wollte. Die Nachwuchsförderung gehörte bereits in den jungen Jahren des Verbandes zu den wichtigsten Zielen. Dies hat bis heute nichts an Aktualität verloren.

Bundesrat und Olympionikin auf einer Bühne

Heute Vormittag begrüsste TREUHAND|SUISSE seine Mitglieder und Gäste zur 60. Mitgliederversammlung in Lausanne, der internationalen Hauptstadt der Olympischen Bewegung. Den "olympischen Geist" konnten die Teilnehmenden hautnah erleben, denn Austragungsort der 60. Mitgliederversammlung war das Olympische Museum. Neben Zentralpräsidentin Daniela Schneeberger und Präsidentin der Sektion Vaudoise Véronique Delessert, haben auch prominente Gäste wie Bundesrat Guy Parmelin und Mujinga Kambundji die Versammlung untermalt.