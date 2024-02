Fürstentum Liechtenstein

Regierungschef Daniel Risch und Aussenministerin Dominique Hasler zu Besuch in Wien

Vaduz (ots)

Auf Einladung des Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich, Harald Mahrer, reiste Regierungschef Daniel Risch nach Wien und nahm am 66. Wiener Opernball teil.

Im Vorfeld traf sich Regierungschef Risch mit dem Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft, Martin Kocher, der Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, Martha Schulz, dem Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Österreich, Wolfgang Hesoun, und weiteren Gästen. In diesem Rahmen konnte sich der Regierungschef mit Bundesminister Kocher und dem Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Mathias Cormann, zur allgemeinen Wirtschaftslage und insbesondere über die Herausforderungen und zukünftige Entwicklungen austauschen.

Der Besuch in Wien wurde auch für ein bilaterales Arbeitstreffen mit dem Präsidenten der österreichischen Wirtschaftskammer, Harald Mahrer, genutzt, mit welchem sich Regierungschef Risch über die allgemeinen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und Liechtenstein und den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in Österreich und in Liechtenstein austauschte.

Der Besuch beim Wiener Opernball diente der Kontaktpflege insbesondere mit Mitgliedern der österreichischen Bundesregierung. Dabei trafen der Regierungschef und die Aussenministerin den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer und Bundesministerin Karoline Edtstadler.