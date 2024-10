Angestellte Schweiz

Personalabbau bei Hoffmann Neopac

Olten (ots)

Der Verpackungshersteller Hoffmann Neopac hat Personalabbau am Standort Thun angekündigt. Es handelt sich dabei um fast 40% der Mitarbeitenden in Thun - 37 von 94 Personen sind betroffen. Angestellte Schweiz fordert die Geschäftsleitung auf, nachhaltig soziale Verantwortung zu übernehmen.

Das Traditionsunternehmen Hoffmann Neopac hat am 22. Oktober 2024 den Sozialpartnern bekannt gegeben, einen Teil der Produktion am Standort Thun abzubauen. Betroffen sind 37 von 94 Mitarbeitende. Die Tätigkeiten der Betroffenen werden auf das Werk von Hoffmann Neopac in Holland ausgelagert.

Der Personalverband bedauert, dass keine anderen Massnahmen getroffen werden konnten und es zu diesem Entscheid gekommen ist. Aus Sicht von Angestellte Schweiz ist es jetzt wichtig, den verbleibenden Personalbestand in Thun nachhaltig zu bewahren. Das ist auch wesentlich, um die Arbeitsplätze in der Region zu halten und um den Wirtschaftsstandort nicht zu schwächen.

Angestellte Schweiz erwartet von der Geschäftsleitung von Hoffmann Neopac, den Vorschlägen der Arbeitnehmervertretung besondere Aufmerksamkeit zu schenken und mögliche Alternativen zu den geplanten Entlassungen gründlich zu prüfen. Wo Entlassungen nicht verhindert werden können, fordert Angestellte Schweiz einen fairen Sozialplan, um wirtschaftliche und soziale Härten zu vermeiden.