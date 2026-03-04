FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Fachhochschule Nordwestschweiz: FHNW Nachhaltigkeitswoche 2026

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.

Medienmitteilung, 4. März 2026

FHNW Nachhaltigkeitswoche 2026

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW beteiligt sich dieses Jahr mit einer Nachhaltigkeitswoche an der Sustainability Week Switzerland. An den Standorten Brugg-Windisch, Muttenz, Basel, Olten und Solothurn wird vom 16. bis 20. März 2026 ein abwechslungsreiches Programm angeboten, das die vielfältigen Aspekte der Nachhaltigkeit thematisiert.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW beteiligt sich auch 2026 an der Sustainability Week Switzerland. Vom 16. bis 20. März 2026 bietet die FHNW internen und externen Interessierten an ihren Standorten Brugg-Windisch, Muttenz, Basel, Olten und Solothurn ein vielfältiges Programm, das die zahlreichen Facetten der Nachhaltigkeit beleuchtet – von Umwelt- und Klimaschutz über gesellschaftliche Verantwortung bis hin zu zukunftsfähiger Innovation. Insbesondere beziehen sich einige Angebote auf das Zukunftsfeld Zero Emission.

Workshops, Fachvorträge, Ausstellungen, Ideenwerkstätten und interaktive Formate zeigen auf, wie nachhaltiges Handeln konkret gestaltet werden kann - sowohl innerhalb der Hochschule als auch im privaten und beruflichen Alltag. Ein besonderes Beispiel für kreative Nachhaltigkeitsansätze präsentieren zwei FHNW‑Studierende an der Hochschule für Wirtschaft in Basel: Sie demonstrieren, wie sich Elefantendung als umweltfreundliches Material für den 3D‑Druck nutzen lässt. Im Rahmen des «Campusdialogue - Zero Emission konkret» am FHNW Campus Muttenz diskutieren Expertinnen und Experten der Saleon AG, Power Blox AG sowie der FHNW über Chancen und Herausforderungen innovativer Batterietechnologien – und darüber, wie nachhaltige Energiespeicher die Energiezukunft langfristig prägen können.

Auch kulinarisch setzt die FHNW Impulse: Beim Projekt Tavola Verde am Campus Brugg‑Windisch bereiten Teilnehmende gemeinsam mit Fachpersonen ein nachhaltiges Mittagessen zu und tauschen sich über die Ernährung der Zukunft aus. Zudem stehen im öffentlichem Hochschulkolloquium der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW gesellschaftliche Fragen rund um Stadtentwicklung, Beteiligung und Emotionen in Planungsprozessen im Fokus.

Ein weiteres Highlight der Woche ist die Verleihung des Nachhaltigkeitspreises der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW, bei dem herausragende Studierendenprojekte ausgezeichnet werden. Im Konzert «Luft» by reMuse an der Hochschule für Musik Basel FHNW kommen Musik Interessierte auf ihre Kosten.

Die FHNW lädt alle Interessierten herzlich ein, an der Nachhaltigkeitswoche 2026 teilzunehmen und sich aktiv in den Diskurs einzubringen.

Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung sind online verfügbar unter:

www.fhnw.ch/de/die-fhnw/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitswoche

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Generalsekretariat

Dr. Andrea Flora Bauer

Koordinatorin Diversity & Nachhaltigkeit FHNW

T +41 56 202 73 37

M andreaflora.bauer@fhnw.ch

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch