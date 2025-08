StarCompliance

STARCOMPLIANCE TRANSFORMIERT DIE ÜBERWACHUNG VON AKTIVITÄTEN AUSSERHALB DES UNTERNEHMENS MIT LEISTUNGSSTARKEN NEUEN FUNKTIONEN

Rockville, Maryland (ots/PRNewswire)

Optimierung von Compliance-Überwachung und Risikomanagement

StarCompliance (Star), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Compliance-Technologie für Mitarbeiter und Unternehmen, hat heute die Einführung seiner neu gestalteten Compliance-Software für außerbetriebliche Aktivitäten, die Outside Business Activities Compliance Software, bekannt gegeben. Außerbetriebliche Aktivitäten können ernsthafte Compliance-Risiken verursachen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwaltet werden. Weltweit verlangen die Unternehmen von ihren Mitarbeitern, dass sie jede Tätigkeit außerhalb ihrer Haupttätigkeit offenlegen, wie z. B. Nebenjobs, Beratertätigkeiten oder sogar bedeutende ehrenamtliche Tätigkeiten, wie beispielsweise eine Vorstandsposition bei ihrer favorisierten Wohltätigkeitsorganisation, um mögliche Interessenkonflikte zu erkennen.

StarCompliance Enterprise zentralisiert und automatisiert den Prozess der Offenlegung, verbessert die Transparenz, passt sich den Erwartungen der Regulierungsbehörden an und stärkt die Rechenschaftspflicht. Mit konfigurierbaren Workflows, intelligenter Weiterleitung und Echtzeitberichten reduziert die Lösung die Hürden für die Mitarbeiter und ermöglicht den Compliance-Teams einen besseren Überblick.

„Diese Weiterentwicklung unserer Lösung für außerbetriebliche Aktivitäten basiert auf dem, was wir von unseren Kunden gehört haben", sagte Kelvin Dickenson, Produktvorstand bei Star. „Sie brauchen skalierbare, intuitive Tools, die mit der Komplexität umgehen können, ohne dass eine individuelle Entwicklung erforderlich ist. Wir haben darauf reagiert, indem wir Self-Service-Konfigurationsmöglichkeiten, eine dynamische Genehmigungslogik und eine zentrale Datentransparenz bereitgestellt haben, die den Überblick im gesamten Unternehmen verbessert. Kurz gesagt, wir wollen Unternehmen in die Lage versetzen, Compliance-Prozesse so zu gestalten, dass sie ihre Richtlinien und individuellen Geschäftsanforderungen unterstützen, ohne die Kontrolle oder Effizienz zu beeinträchtigen."

Zu den wichtigsten Merkmalen der Lösung gehören:

Vollständig konfigurierbare Meldungsarten, Formulare, Genehmigungsstufen, Überprüfungsstatus und E-Mail-Benachrichtigungen

Prüfer- und Mitarbeitervertretungsfunktionen für nahtlose Übermittlung und Delegation

In-App-Erklärungs-, Frage- und Kommentarfunktion zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Compliance-Teams

Die Integration mit dem Control Room und der MNPI-Lösung von Star verbessert die Erkennung von Konflikten, indem sie den Zugriff auf die außerbetrieblichen Aktivitäten der Mitarbeiter ermöglicht und so eine umfassendere Überprüfung erlaubt.

Kunden, die unseren Data Warehouse Connector verwenden, können auch Daten aus der Erklärung über außerbetriebliche Aktivitäten an nachgelagerte Systeme für KPI- und Berichtsanforderungen senden.

Vertiefende Informationen

Im Rahmen der kontinuierlichen Bemühungen von Star, die Compliance-Community mit Informationen zu versorgen, steht ein On-Demand-Webinar zur Verfügung, in dem wichtige Produktdetails direkt von den Star-Produktexperten erläutert werden. Klicken Sie [HIER], um sich das Webinar anzusehen.

Weitere Informationen über Star und seine Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.starcompliance.com.

greg.tarmin@starcompliance.com