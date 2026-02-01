Betty Bossi

«Betty Bossis Koch- und Dinner-Spektakel» feiert Auftakt in Winterthur

Medienmitteilung | Winterthur, 31. Januar 2026

«Betty Bossis Koch- und Dinner-Spektakel» feiert Auftakt in Winterthur

Grosser Applaus, sichtbare Begeisterung im Publikum und ein Abend voller Genuss: Mit der Premiere von «Betty Bossis Koch- und Dinner-Spektakel» feierte das neue Live-Format im DASZELT in Winterthur einen erfolgreichen Start. Über 500 Gäste erlebten eine einzigartige Verbindung aus Schweizer Kulinarik, Unterhaltung und praktischem Kochwissen.

Die Show kombinierte ein live zubereitetes 4-Gang-Menü mit einer aufwendig inszenierten Mischung aus Licht, Musik und bewegten Bildern. In drei Showteilen führte der Abend auf eine kulinarische Reise durch die Schweiz: von alpinen Klassikern über moderne Kitchen Hacks bis zur hohen Kunst der Schokolade.

Im Mittelpunkt standen konkrete, alltagstaugliche Tipps: Betty Bossi Kochprofi Marcela Gschliesser zeigte live in der mobilen Showküche von Miele, wie Onsen-Eier gelingen, Pilze ihr volles Aroma entfalten oder Hollandaise stressfrei zubereitet wird. Pilzexperte Markus Flück ergänzte das Programm mit fundiertem Fachwissen aus jahrzehntelanger Erfahrung, während Lindt EXCELLENCE Maître Chocolatiers das Publikum in die sensorische Welt der Schokolade einführten.

Durch den Abend führte Moderatorin Nicole Berchtold gewohnt charmant und pointiert. Für Humor und Nähe zum Publikum sorgte Comedian Sven Ivanić, der mit Quiz-, Tasting- und Mitmach-Elementen für beste Stimmung im Zelt sorgte.

Ein emotionaler Höhepunkt war das gemeinsame Feiern des 70-Jahre-Jubiläums von Betty Bossi: Zusammen mit dem Publikum und mehreren Geburtstagsgästen wurde die Schweizer Kochikone mit einer live veredelten Schokoladentorte geehrt.

Fazit:

«Betty Bossis Koch- und Dinner-Spektakel» ist mehr als eine Kochshow, es ist ein Genuss- und Erlebnisabend, der Wissen, Unterhaltung und Schweizer Kulinarik verbindet und Lust auf mehr macht.

Weitere Vorstellungen und Tickets:

Oensingen: 7. März 2026

7. März 2026 Luzern: 19. und 20. Juni 2026

19. und 20. Juni 2026 Basel: 12. und 13. September 2026

12. und 13. September 2026 Solothurn: 6. und 7. November 2026

www.bettybossi.ch/dinner-spektakel

Medienkontakte

Viviane Bühr, Leiterin Unternehmenskommunikation Betty Bossi, Tel. +41 44 209 19 73, kommunikation@bettybossi.ch

Reto Hütter, Mediensprecher DASZELT, Tel. +41 61 260 06 30, reto.huetter@daszelt.ch

Über Betty Bossi

Betty Bossi macht das Kochen, Essen und Leben einfach. Seit Generationen steht die Schweizer Pioniermarke für Lösungen, die allen schmecken und denen alle vertrauen. Sie hat die Schweizer Küche geprägt wie kaum jemand sonst. Mit ihren gelingsicheren Rezepten und Ideen, cleveren Helfern in Küche und Haushalt sowie innovativen Food-Produkten gehört sie zu den Lieblingsmarken der Schweiz.

Über DASZELT

Was als kleines Projekt im Rahmen der Expo.02 begann, entwickelte sich zu einem festen Bestandteil des Schweizer Kulturlebens. DASZELT tourt als mobile Kultur- und Eventplattform durch die ganze Schweiz, inklusive Romandie und Tessin. Von Konzerten, über Zirkusvorstellungen bis zu Comedyshows ist alles dabei – direkt vor der Haustür.

Betty Bossi, Division der Coop Genossenschaft, Baslerstr. 52, Postfach, CH-8021 Zürich