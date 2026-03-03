FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik: FHNW startet CAS Transformative Raumentwicklung für Areale, Städte und Gemeinden

Medienmitteilung, 3. März 2026

FHNW startet CAS Transformative Raumentwicklung für Areale, Städte und Gemeinden

Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW lanciert mit dem «CAS Transformative Raumentwicklung» ein neues Weiterbildungsangebot für Fachpersonen aus öffentlicher Verwaltung sowie Planungs- und Ingenieurbüros. Das Programm startet im April 2026 am FHNW Campus Muttenz.

Die räumliche Planung steht vor vielfältigen Anforderungen: qualitative Innenentwicklung und Baukultur, Klimaanpassung, nachhaltige Mobilität, Transformation der Energienetze, Biodiversität oder Fragen der Ökobilanzierung in strategisch frühen Planungsphasen. In der Praxis treffen diese Themen häufig im selben Projekt aufeinander.

Der «CAS Transformative Raumentwicklung» vermittelt Kompetenzen im Umgang mit komplexen Zielkonflikten in den Planungsprozessen der Raumentwicklung. Im Mittelpunkt stehen interdisziplinäre Zusammenarbeit, Entscheidungsprozesse sowie die Übersetzung strategischer Ziele in konkrete Projekte auf kommunaler Ebene. Das Weiterbildungsangebot der FHNW ist berufsbegleitend angelegt und erstreckt sich über zehn Monate.

Die FHNW realisiert das Angebot gemeinsam mit der Metron AG als Praxis- und Durchführungspartnerin. Dozierende aus verschiedenen Instituten der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik sowie externe Fachpersonen aus Verwaltung und Planungspraxis bringen ihre Erfahrungen in das Programm ein.

«Die Raumentwicklung steht vor grossen Herausforderungen und zugleich spannenden Möglichkeiten. Gemeinsam mit Teilnehmenden sprechen wir darüber, wie Kooperation in der Planung gelingen kann», so Barbara Gloor, Metron Raumentwicklung AG.

Zentraler Bestandteil des Programms ist die Zertifikatsarbeit. Die Teilnehmenden bearbeiten eine eigene Fragestellung aus ihrer beruflichen Praxis und entwickeln konkrete, passgenaue Lösungsansätze für ihre Organisation oder Gemeinde. So entsteht messbarer Fortschritt, der bleibt.

Der CAS Transformative Raumentwicklung startet am 23. April 2026.

Die Aufnahme in den CAS ist auch «Sur-Dossier» möglich. Der nächste Online-Infoabend findet am 17. März 2026 statt. Weitere Informationen: www.fhnw.ch/cas-raumentwicklung

