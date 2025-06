FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik: Open Master VDC – Digitales Bauen live erleben

Medienmitteilung der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW.

Medienmitteilung, 10. Juni 2025

Open Master VDC – Digitales Bauen live erleben

Am Freitag, 20. Juni 2025, lädt der Masterstudiengang Virtual Design and Construction (VDC) der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW zum Open Master VDC 2025 ein – eine offene Tür für alle, die sich für digitale Innovationen im Bauwesen interessieren.

Der Open Master VDC wird vom Institut Digitales Bauen FHNW organisiert und richtet sich an Studieninteressierte, Fachpersonen aus der Bau- und Immobilien- und Digitalbranche sowie an die breite Öffentlichkeit. Die Veranstaltung bietet spannende Einblicke in aktuelle Masterprojekte, innovative Forschung sowie praxisnahe Anwendungen rund um das digitale und integrierte Planen, Bauen und Bewirtschaften von Bauwerken.

Programmüberblick

Der Anlass beginnt um 13:30 Uhr in der Aula (EG Atrium) des FHNW Campus Muttenz mit einer Begrüssung durch Prof. Nora Dainton, Studiengangleiterin MSc FHNW VDC und Leiterin a.i. des Instituts Digitales Bauen FHNW. Im Anschluss präsentieren Studierende ihre Integrationsprojekte rund ums digitale Bauen. So widmet sich beispielsweise das Integrationsprojekt 3 (IP3), das in Zusammenarbeit mit der Firma Dalux und den Schweizerischen Bundesbahnen SBB realisiert wurde, den digitalen Prozessen von der Baustelle bis zum Facility Management.

Im weiteren Verlauf des Anlasses vermitteln Einblicke in ein aktuelles Forschungsprojekt sowie internationale Perspektiven spannende Impulse.

Sofagespräch «Mut für Neues»

Ein besonderes Highlight ist das Sofagespräch um 16:30 Uhr, in dem Expert*innen aus der Baubranche unter dem Leitgedanken «Mut für Neues» über aktuelle Trends, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven des digitalen Bauens debattieren. Moderiert wird die Runde von Oliver Schneider (FHNW); zu Gast sind Ramon Schweizer (Erne), Elisabeth Ludvik (Comstruct) und Mischa Holenstein (Burckhardt). Der abschliessende Apéro bietet Gelegenheit zum Austausch zwischen Studierenden, Lehrpersonen und Gästen.

Das vollständige Programm und die Anmeldung finden Sie hier. Es ist auch möglich, nur einzelne Programmpunkte zu besuchen.

Studieninteressierte haben zudem die Möglichkeit, in einem zweitägigen interaktiven Workshop noch tiefer einzutauchen. Mehr zum Workshop erfahren Sie hier.

Zeit & Ort:

Freitag, 20. Juni 2025, 13:30–Open End

FHNW Campus Muttenz, Aula

Hofackerstrasse 30

4132 Muttenz

Weitere Auskünfte

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

Lynn Scholtes

Leitung Studiengangadministration MSc Institut Digitales Bauen

+41 61 228 50 06

lynn.scholtes@fhnw.ch

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik

Monika Karle

Leiterin Marketing und Kommunikation

+41 61 228 53 26

monika.karle@fhnw.ch

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst zehn Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Informatik, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Umwelt sowie Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Rund 14 000 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Über 1 300 Dozierende vermitteln in 34 Bachelor- und 24 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW

Die Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW hat ihren Standort in Muttenz. Sie bietet Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Energie- und Umwelttechnik, Architektur, Geomatik und Bauingenieurwesen an. Für Bau- und Energiefachleute ermöglicht sie eine praxisorientierte, berufsbegleitende Weiterbildung.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch/habg

