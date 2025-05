FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik FHNW: Institut Digitales Bauen FHNW besetzt Professorenstelle mit Oliver Schneider

Medienmitteilung, 14. Mai 2025

Institut Digitales Bauen FHNW besetzt Professorenstelle mit Oliver Schneider

Das Institut Digitales Bauen der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW freut sich, die Besetzung einer Professorenstelle für Digitales Bauen mit Oliver Schneider bekannt zu geben. Mit dieser Ernennung sichert das Institut die Kontinuität in Lehre, Forschung und Entwicklung.

Ab September 2025 übernimmt Oliver Schneider in seiner neuen Rolle als Professor eine wichtige Funktion in Forschung und Lehre des Instituts Digitales Bauen an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Seine Expertise umfasst Themen wie GeoBIM, BIM2Field, Digital Twin, künstliche Intelligenz für die Baubranche, Digitalisierung von Bauprozessen und die Interoperabilität im Kontext des digitalen Bauens. Diese Kompetenzen ergänzen das bisherige Forschungs- und Lehrportfolio und verstärken zudem die Innovationskraft des Instituts, welches in die Hochschule für Architektur Bau und Geomatik FHNW eingebunden ist.

Schneider verstärkt Leitungsteam

Das Institut Digitales Bauen FHNW stellt mit Oliver Schneider einen Professor ein, der sich durch eine hohe Fachkompetenz auszeichnet und über ein exzellentes internationales Netzwerk sowie umfassende Kenntnisse der Schweizer Baubranche verfügt. Sein Engagement für aktuelle Themen motiviert nicht nur Mitarbeitende, sondern auch externe Partner, sich aktiv an der Gestaltung zukunftsweisender Vorhaben zu beteiligen.

Oliver Schneider wird als stellvertretender Institutseiter das bisherige Leitungsteam unter der Führung von Nora Dainton verstärken und intensiv nach aussen vertreten. Seine Passion für das Bauwesen und sein Netzwerk, das er durch seine bisherige Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie als Co-Präsident des Alumni-Netzwerks der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik (Alumni HABG) aufgebaut hat, kommen dem Institut zugute.

Zum Werdegang

Oliver Schneider ist ausgebildeter Geomatiker-Ingenieur FH und hat seine Erfahrung im Infrastrukturbau/Tunnelbau gesammelt. 2020 kam er zur FHNW, wo er auch studierte, und begann seine Laufbahn am Institut Digitales Bauen als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Dort unterstützte er sowohl die Forschung als auch bald die Lehre. Nach diversen fachlichen und didaktischen Weiterbildungen sowie einer Zwischenstation als Dozent für Digitales Bauen tritt Schneider diesen Herbst seine neue Rolle als Professor an.

Das Institut Digitales Bauen

Das Institut Digitales Bauen der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW verfolgt das Ziel, die Digitalisierung des Bau- und Immobilienwesens nachhaltig und aktiv mitzugestalten. Im Zentrum stehen neue Organisationsformen, Prozesse und Werkzeuge, die den digitalen Wandel unterstützen.

