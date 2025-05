UNICEF Schweiz und Liechtenstein

Und der Sternenwochen Award 2025 geht an…

Zürich, 17.05.25 – Heute fand im Zürcher Schauspielhaus im Beisein von rund 550 Kindern und Erwachsenen die Verleihung des Sternenwochen Awards statt, bei der die kreativsten Kinder-Spendensammelaktionen ausgezeichnet wurden. Die diesjährigen Gewinner kommen aus Freienwil (AG), Liestal (BL), Bremgarten bei Bern und Berikon (ZH). Insgesamt haben rund 4500 Kinder Spenden im Umfang von 326'000 Franken für Kinder in Burundi gesammelt.

Die Sternenwochen sind eine gemeinsame Aktion von UNICEF und der Zeitschrift «Schweizer Familie». Bei den Sternenwochen engagieren sich Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein mit kreativen Sammelideen für andere Kinder in Not. Seit 2004 haben über 140 000 Kinder rund 8,8 Millionen Franken gesammelt und damit eindrücklich ihre Solidarität für notleidende Kinder demonstriert. Nominiert waren zwölf Aktionen in insgesamt vier verschiedenen Kategorien. Als Laudatoren fungierten UNICEF Botschafterin Stefanie Heinzmann, UNICEF Botschafter Anatole Taubman, Manu Burkhard von Divertimento und Marius Tschirki von Marius und die Jagdkapelle. Durch das Event führte Komiker und Moderator Stefan Büsser.

Und die diesjährigen Sieger sind:

Kategorie Einzelkind

Lukas Schneider aus Freienwil (AG)Lukas organisierte einen Bauchladen voller selbstgemachter Karten, Glücksbringer und gedörrter Zwetschgen. Schon zum zweiten Mal machte er bei der Sternenwoche mit – mit viel Herzblut und Ausdauer. Er sammelte 270 Franken.

Kategorie Freunde/Geschwister

Rhea und Anouk Meyer, und Julia und Noelia Scheidegger, Liestal, BLMit viel Geduld und Kreativität gestalteten Rhea, Anouk, Julia und Noelia aus Liestal (BL) eine Serie von einzigartigen Grusskarten im Gellyprint-Verfahren. Stundenlang druckten sie mit Luftpolsterfolie und Silikonplatten fantasievolle Muster und zauberten damit individuelle Hintergründe. Anschliessend verzierten sie die Karten mit Motiven aus selbst geschnitzten Linol-Stempeln – von Kraken über Schnecken bis zu Eichhörnchen und Hasen. So entstanden rund 120 farbenfrohe Unikate, die sie für den guten Zweck verkauften und 765 Franken einnahmen.

Kategorie Familien/Quartier

Familie Sciarra mit Elia (2014) und Lorena (2016), Bremgarten bei BernIn Bremgarten bei Bern lag einen ganzen Tag lang der verlockende Duft von Pizza in der Luft: An einem Sonntag bereitete die Familie Sciarra 74 hausgemachte Pizzas zu – mit selbstgemachtem Teig, einem echten Pizzaofen und viel Liebe zum Detail. Ganze 13 Stunden Arbeit steckten in der Aktion, bei der stolze 14 Kilogramm Teig verarbeitet wurden und 1510 Franken eingenommen wurden.

Kategorie Schulen

Primarschule Berikon, Monika Führer, Berikon ZHIn Berikon (ZH) setzte die Klasse P2a gemeinsam mit ihrer Lehrperson einen Gemüsemarkt auf dem Bauernhof um. Mit Herzblut pflanzten sie Gemüse, gestalteten Plakate, bereiteten den Markt mit grossem Einsatz vor und ernteten Kartoffeln und essbare Blüten und verarbeiteten Kräuterbutter und verkauften schliesslich die frischen Lebensmittel, womit sie 800 Franken für Kinder in Burundi gewinnen konnten.

Rund 4500 Kinder sammelten für BurundiBei den diesjährigen Sternenwochen haben rund 4500 Kinder durch ihre Aktionen 326 000 Franken gesammelt. Dieses Jahr engagieren sich die Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein für Kinder in Burundi – einem der ärmsten Länder der Welt. Dort leiden mehr als die Hälfte der Kinder unter zwei Jahren an Wachstumsstörungen. Zahlreiche Kinder haben keinen Zugang zu abwechslungsreicher Nahrung. Zudem sind viele Gesundheitseinrichtungen unterversorgt. Es fehlt an sauberem Wasser sowie sanitären Anlagen.

Mit den Sternenwochen 2024 soll die Gesundheitsversorgung für Mütter, Neugeborene und Kleinkinder in Burundi verbessert werden. Dazu werden Gesundheitspersonal geschult, um Mütter zu unterstützen, und Nährstoffpulver bereitgestellt, um gesunde Wachstumsbedingungen zu fördern. Zudem werden die Wasser- und Sanitärinfrastrukturen in den Gesundheitseinrichtungen saniert, um eine gesündere Umgebung zu schaffen.

Die «Sternenwochen» werden unterstützt vom Schülermagazin «Spick».

