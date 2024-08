VT Markets

Aufbruch zu gemeinsamem Wachstum: VT Markets gibt neue globale Partnerschaft mit Newcastle United bekannt

Sydney (ots/PRNewswire)

VT Markets, ein globaler Multi-Asset-Broker, freut sich, eine neue Partnerschaft mit Newcastle United bekannt geben zu dürfen. Diese Zusammenarbeit verbindet zwei Unternehmen, die für Mut, Ausdauer und Innovation stehen.

„VT Markets hat in Newcastle United den idealen Partner gefunden, um seine ehrgeizigen Wachstumspläne in Märkten auf der ganzen Welt zu unterstützen und voranzutreiben", so Peter Silverstone, Chief Commercial Officer bei Newcastle United. „Wir freuen uns, einen weiteren international anerkannten Partner in unserem Club begrüßen zu dürfen und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit VT Markets."

„Wir begrüßen die Partnerschaft mit Newcastle United – einem Team, das wie VT Markets nach Exzellenz und Innovation strebt", kommentiert Agustin Bilinskis, Head of Strategy Operations, APAC bei VT Markets.

Anlässlich dieser Zusammenarbeit wurde ein spezielles Trikot mit der Nummer „77" enthüllt. Die Zahl „77" ist für VT Markets von großer Bedeutung – sie symbolisiert Glück und unser Bestreben nach kontinuierlichem Wachstum. Im Fußball stehen Trikotnummer und Name eines Spielers für seine ikonische und einprägsame Identität, und als Symbol für diese globale Partnerschaft haben wir eine Nummer gewählt, die einen starken Bezug zu unserer Marke hat.

Die Partnerschaft wurde bei der J. League International Series 2024 in Japan offiziell eingeweiht. Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörte der Austausch von Geschenken als gegenseitige Anerkennung. Newcastle United überreichte ein kuratiertes Trikot mit der Nummer „77", während VT Markets sich mit einer Trophäe bedankte.

Das Ereignis, an dem Vertreter beider Unternehmen teilnahmen, fand am 31. Juli im 63.700 Zuschauer fassenden Saitama-Stadion in Japan statt. VT Markets wurde von Agustin Bilinskis, Head of Strategy Operations, APAC und Dandelyn Koh, Global Brand Lead, vertreten. Newcastle United wurde repräsentiert von seinem Chief Commercial Officer, Peter Silverstone.

Informationen zu VT Markets

VT Markets ist ein regulierter Multi-Asset-Broker, der mittlerweile in über 160 Ländern präsent ist. Das Unternehmen hat zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter Best Online Trading und Fastest Growing Broker. Im Einklang mit seiner Mission, den Handel für alle zugänglich zu machen, bietet VT Markets einen umfassenden Zugang zu über 1.000 Finanzinstrumenten. Seine Kunden profitieren von einem nahtlosen Handelserlebnis über seine preisgekrönte mobile Anwendung.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Website von VT Markets oder per E-Mail an info@vtmarkets.com. Sie können VT Markets auch auf Facebook, Instagram oder LinkedIn folgen.

