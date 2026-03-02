Neues Leben für die ersten geretteten Tiere aus dem ehemaligen Zoo Luján

VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

VIER PFOTEN setzt umfangreiche Nothilfemission für Bären und Grosskatzen in Argentinien fort

Buenos Aires/Zürich, 02. März 2026 – Die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN hat die ersten Tiere aus dem ehemaligen Zoo Luján in Argentinien erfolgreich in sichere Auffangstationen gebracht. Die Braunbären Gordo und Florencia sowie die Tigerin Flora wurden am 23. Februar per Flugzeug nach Europa überführt. Die Bären leben nun im BÄRENWALD Belitsa in Bulgarien, während Flora im niederländischen FELIDA Grosskatzenschutzzentrum angekommen ist.

Eine veterinärmedizinische Untersuchung im November 2025 hatte ergeben, dass alle drei Tiere dringend Hilfe benötigten. Die Bären lebten in extrem beengten und nicht artgemässen Verhältnissen. Die 17-jährige Florencia verbrachte ihr Leben in einem kleinen Betonkäfig mit einem flachen Wasserbecken. Der 16-jährige Gordo hatte es noch schlechter: Mit 350 Kilogramm stark übergewichtig und aussergewöhnlich gross, war er in einem winzigen Käfig eingesperrt und durfte aus Sicherheitsbedenken seinen Aussenbereich nicht nutzen.

Die zehnjährige Tigerin Flora litt unter eingewachsenen Krallen und einem beschädigten Zahn, die operativ behandelt werden mussten. «Floras eingewachsene Krallen verursachten ihr monatelang massive Schmerzen und erschwerten ihr das Stehen und Gehen. Nach der Notoperation entspannte sie sich sichtbar und genoss ihren Aussenbereich», berichtet der Tierarzt Dr. Amir Khalil, der die VIER PFOTEN-Nothilfemission im ehemaligen Zoo Luján leitet.

Symbol für positive Veränderungen im argentinischen Tierschutz

Die Umsiedlung der beiden Bären und der Tigerin sei ein grosser Fortschritt, der durch das Engagement des VIER PFOTEN-Teams und durch die enge Zusammenarbeit mit den argentinischen Behörden ermöglicht wurde. «Nach Monaten intensiver Arbeit ist es ein fantastischer Erfolg, die ersten Tiere auf den Weg in ein neues Leben zu schicken. Sie stehen nun stellvertretend als Symbol für positive Veränderungen im Tierschutz in Argentinien», sagt Luciana D’Abramo, Chief Programme Officer von VIER PFOTEN, die die Bären in Bulgarien in Empfang nahm.

VIER PFOTEN arbeitet nun daran, auch für die über 60 verbliebenen Grosskatzen des ehemaligen Zoos sichere und artgemässe Unterkünfte zu finden. Die Nothilfemission ist Teil eines Abkommens mit der argentinischen Regierung, das die private Haltung und den Handel mit Grosskatzen langfristig beenden soll.

Hintergrundinformationen

BÄRENWALD Belitsa

Der BÄRENWALD Belitsa liegt in Westbulgarien und wird seit dem Jahr 2000 von VIER PFOTEN in Kooperation mit der Fondation Brigitte Bardot betrieben. Die derzeit 19 Braunbären leben auf zwölf Hektar naturnaher Umgebung. Viele von ihnen waren zuvor Tanzbären aus Bulgarien, Serbien und Albanien. Das Schutzgebiet bietet zudem Bären, die aus anderen Formen nicht artgemässer Haltung gerettet wurden – wie Gordo und Florencia – ein geeignetes Zuhause und spezialisierte Betreuung.

FELIDA Grosskatzenschutzzentrum

Das niederländische Grosskatzenschutzzentrum FELIDA ist eines von 13 weltweiten Wildtierprojekten von VIER PFOTEN für gerettete Wildtiere. Es bietet spezialisierten Schutz und ein Zuhause für traumatisierte Grosskatzen, die zuvor unter unzureichenden Bedingungen in Zoos, Zirkussen oder privater Haltung lebten. Tiere, die lebenslang intensive und besondere Pflege benötigen, bleiben dauerhaft in FELIDA.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichen Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heimtiere, sogenannte Nutztiere und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kambodscha, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in 13 Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

