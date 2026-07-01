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SWI swissinfo.ch renforce sa mission de service public grâce aux podcasts

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Berne (ots)

Avec le lancement de la deuxième saison du podcast Adieu, merci la Suisse, Swissinfo poursuit le développement de son offre audio. Les podcasts permettent au service international en ligne de la SSR d'aborder des sujets complexes de manière approfondie, tout en restant proche des réalités vécues par son public. Dans le cadre de son mandat destiné à l'étranger, Swissinfo.ch touche ainsi des publics intéressés par la Suisse qui se tournent de plus en plus vers d'autres formats que les médias d'information traditionnels.

Les podcasts se sont imposés comme un format journalistique à part entière à l'échelle mondiale. Pour Swissinfo, ils complètent les contenus écrits et vidéo et contribuent à sa mission éditoriale consistant à rendre les enjeux suisses accessibles et pertinents pour les Suisses de l'étranger comme pour le public international, en tenant compte de leurs besoins et de leurs habitudes de consommation des médias. C'est là toute la valeur ajoutée pour le service public suisse: la Suisse n'est pas seulement lue partout où elle suscite de l'intérêt, elle est aussi écoutée.

"Les podcasts donnent le temps de comprendre des sujets complexes et de découvrir des points de vue différents. Pour un public international en particulier, ils offrent un espace propice à des thématiques qui dépassent l'actualité quotidienne", explique Jo Fahy, responsable Multimedia chez Swissinfo.

Une perspective internationale au format audio

La vocation internationale de Swissinfo se reflète également dans son offre de podcasts. Ceux-ci sont développés en plusieurs langues et replacent les thèmes suisses dans un contexte mondial. Swissinfo enrichit ainsi son offre éditoriale avec un format dont l'importance ne cesse de croître à l'échelle internationale, notamment auprès des jeunes publics.

"Les podcasts connaissent un succès particulier sur les marchés anglophones, hispanophones et lusophones, où ils rassemblent des millions d'auditrices et d'auditeurs. Ils offrent aux médias internationaux tels que Swissinfo la possibilité de toucher des publics internationaux grâce à un journalisme d'approfondissement. Au Brésil, on estime à 32 millions le nombre de personnes intéressées par les podcasts. En Espagne, plus de 15 millions de personnes ont écouté au moins un podcast entre 2024 et 2025, soit une croissance de 4,5 % par rapport à l'année précédente", ajoute Jo Fahy.

Lancée le 25 juin 2026, la deuxième saison de Adieu, merci la Suisse s'inscrit dans cette démarche. Le podcast aborde les questions qui préoccupent de nombreux Suisses de l'étranger et associe témoignages personnels, analyse journalistique et expertise.

"Adieu, merci la Suisse est volontairement une production bilingue. Le podcast s'adresse en priorité à la Cinquième Suisse ainsi qu'aux personnes vivant en Suisse qui envisagent d'émigrer", expliquent les animatrices Camille Kündig, Emilie Ridard et Claire Micallef à propos de cette deuxième saison.

Les podcasts de Swissinfo sont disponibles gratuitement sur l'application SWIplus ainsi que sur les principales plateformes de diffusion, notamment Apple Podcasts, Spotify et YouTube. Les podcasts internationaux de Swissinfo sont produits en allemand, en français, en anglais, en portugais et en espagnol.

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