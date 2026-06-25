SWI swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch maintient son engagement envers la norme JTI

Bild-Infos

Download

Berne (ots)

Le service international en ligne de la SSR, SWI swissinfo.ch, a mené à bien le renouvellement de sa certification selon les standards de la Journalism Trust Initiative (JTI). Lancée par Reporters sans frontières (RSF), cette initiative a instauré une norme internationale visant à rendre les pratiques journalistiques plus transparentes et à identifier les sources d'information dignes de confiance. Bien que, sous l'effet de l'intelligence artificielle, les certificats de qualité destinés au secteur des médias se heurtent à des limites techniques croissantes quant à leur impact, Swissinfo maintient son engagement envers la norme de qualité JTI.

La JTI compte aujourd'hui plus de 2450 médias enregistrés dans plus de 130 pays, et ce nombre continue de progresser. L'évaluation ne porte pas sur les contenus journalistiques ni sur les opinions des professionnels des médias, mais sur les processus de production de l'information. Elle met l'accent sur l'indépendance éditoriale, la transparence, les responsabilités, les mécanismes de correction et l'assurance qualité. Le renouvellement de la certification est effectué par des auditeurs indépendants et doit être réalisé tous les deux ans. Le certificat ainsi que le rapport de transparence sont accessibles au public.

Swissinfo informe dans différents espaces linguistiques et culturels. Depuis l'entre-deux-guerres, elle remplit la mission de rendre accessible une couverture factuelle, indépendante et contextualisée sur la Suisse. À l'international, la certification JTI contribue à signaler de manière transparente Swissinfo comme une source journalistique crédible.

Des signaux de confiance dans l'espace d'information numérique

Ce renouvellement intervient à un moment où les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les applications d'intelligence artificielle jouent un rôle toujours plus important dans la diffusion de l'information. L'importance de signaux de confiance vérifiables et lisibles par machine s'en trouve renforcée: ils contribuent à distinguer les sources journalistiques fiables de la désinformation ou de contenus non rédactionnels.

Swissinfo constate que les labels de qualité classiques affichés sur les sites web perdent progressivement de leur efficacité lorsqu'ils sont utilisés seuls. Aujourd'hui, les contenus sont fréquemment diffusés via des moteurs de recherche, des réseaux sociaux ou des applications d'intelligence artificielle, où ils sont souvent dissociés de leur contexte de publication initial. Swissinfo.ch examine donc comment améliorer encore la visibilité et l'intégration technique des signaux de confiance et de provenance. L'objectif est que les informations relatives à la qualité accompagnent autant que possible les contenus journalistiques, y compris lorsque ceux-ci sont référencés, résumés ou rediffusés par des moteurs de recherche, des réseaux sociaux ou des systèmes d'intelligence artificielle.

La certification JTI ne garantit ni la qualité de chaque contribution individuelle ni des avantages particuliers en termes de visibilité et d'audience. Elle rend toutefois transparents les standards journalistiques selon lesquels un média travaille, ainsi que les mécanismes de qualité et de contrôle auxquels sont soumis ses processus rédactionnels.

Liens