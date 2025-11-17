Pro Infirmis Schweiz

"Bonheur inclusif" : les étoiles de Pro Infirmis brillent de nouveau

Pro Infirmis réitère son action nationale de Noël " Bonheur inclusif " au bénéfice des personnes en situation de handicap en Suisse ! Dès maintenant, il est possible de commander des étoiles en chocolat avec code chance sur proinfirmis.ch/bonheur.

Avec sa campagne de collecte de fonds " Bonheur inclusif ", Pro Infirmis veut donner plus de visibilité aux personnes en situation de handicap et promouvoir l'inclusion en Suisse. Chacune et chacun doit pouvoir décider comment mener sa vie et trouver son bonheur. L'action ne bénéficie pas qu'aux personnes en situation de handicap. Chaque étoile comprend un code personnel qui, avec un peu de chance, permet de gagner divers prix. Que ce soit un parapluie, un petit four à raclette ou même un abonnement général CFF de deuxième classe !

Andreas Wiederkehr, responsable de la récolte de fonds chez Pro Infirmis, est confiant : " Au moment de lancer " Bonheur inclusif ", il y a un an, nous n'étions pas sûrs de l'accueil que rencontreraient nos étoiles. Mais le succès était au rendez-vous, cela a donc valu la peine. " Andreas Wiederkehr est particulièrement heureux que de nombreuses personnes en situation de handicap soutiennent la campagne : " Beaucoup de nos clientes et clients se mobilisent pour cette action, en en parlant à leur entourage et même en témoignant personnellement. " Ainsi, dans un spot TV et de courts films sur les médias sociaux, des personnes concernées racontent ce que le bonheur signifie pour elles.

Souhait de Noël : plus d'inclusion

Des chiffres récents montrent qu'il est très important d'encourager l'inclusion en Suisse. Parmi les quelque 1,7 million de personnes en situation de handicap que compte notre pays, 80% - soit 4 personnes sur 5 - se sentent fortement limitées dans leur participation à au moins un domaine de la vie. En lançant son action de Noël, Pro Infirmis s'engage à leurs côtés pour plus d'inclusion. Pour que les personnes avec et sans handicap aient les mêmes chances. Et pour une Suisse sans obstacles et sans barrières.