SWI swissinfo.ch

L'audience de SWI swissinfo.ch en hausse de 10%

Bild-Infos

Download

Berne (ots)

SWI swissinfo.ch a enregistré plus de 48 millions de consultations dans le monde en 2025, soit une progression de 10,2% par rapport à l'année précédente. Ce résultat témoigne d'un intérêt international croissant pour une information indépendante sur la Suisse. Environ 70%t du trafic provient de l'étranger.

En tant qu'offre internationale de la SSR, SWI swissinfo.ch présente la politique, l'économie, la science et la société suisses à un public global dans dix langues. En 2025, la plateforme d'information a reçu des visites en provenance de 195 pays, et ses contenus ont été cités 3544 fois, dans 49 langues et plus de 60 pays.

Décrypter la Suisse pour des publics divers

SWI swissinfo.ch rend les évolutions et les débats suisses accessibles à des lecteurs issus de contextes linguistiques et culturels variés, tout en éclairant les enjeux internationaux d'un point de vue helvétique. Les thématiques abordées vont de la démocratie directe aux sciences et à l'innovation, en passant par la neutralité, la migration, l'économie et le rôle de la Genève internationale.

"À l'heure où les tensions géopolitiques s'intensifient, le besoin de pouvoir compter sur des analyses fiables ne cesse de croître. La Suisse jouit d'une forte présence internationale, mais elle n'est pas toujours comprise. Notre rôle est de contribuer à sa visibilité et à sa compréhension sur la scène mondiale ", déclare la responsable de SWI swissinfo.ch Larissa M. Bieler.

Pour les quelque 838'000 Suissesses et Suisses de l'étranger recensés en 2025, cette offre constitue un lien essentiel avec leur pays d'origine. Elle leur permet par ailleurs de se forger une opinion en vue d'exercer leurs droits politiques en Suisse.

Depuis 1935, SWI swissinfo.ch remplit sa mission de média de service public international sur mandat de la Confédération.

Le rapport annuel 2025 de SWI swissinfo.ch est disponible en dix langues: