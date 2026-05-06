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Nouvelle Opel Corsa GSE : le retour électrisant de la compacte sportive

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Zurich (ots)

Une puissance impressionnante : 207 kW (281 ch) et 345 Nm de couple

L'Opel de série la plus rapide à l'accélération : 0 à 100 km/h en seulement 5,5 secondes[1]

Un design de compacte sportive affirmé : boucliers avant et arrière spécifiques GSE, jantes de 18 pouces, système de freinage haute performance Alcon, sièges sport, ceintures jaunes, affichages digitaux avec données de performance et bien plus encore

Retour vers le futur : la Corsa GSE perpétue la tradition des Corsa sportives

L'année 2025 a marqué le retour des modèles GSE au caractère sportif affirmé, avec le nouvel Opel Mokka GSE Rally 100 % électrique, le Mokka GSE de série ainsi que le spectaculaire concept Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. En 2026, Opel poursuit cette dynamique et étend encore le plaisir de conduite électrique avec la nouvelle Opel Corsa GSE1.

Cette version haute performance de la citadine la plus vendue en Allemagne se projette dans l'ère électrique l'ADN sportif des premières Corsa GSi : intense, captivante et 100 % électrique.

La Corsa de série la plus puissante jamais produite sera lancée cette année et fera ses débuts au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre. Opel en dévoile dès aujourd'hui les premières images officielles.

Corsa GSE électrisante : compacte par la taille, spectaculaire par les performances

La nouvelle Opel Corsa GSE fait renaître l'ADN sportif des précédentes générations. Dès la Corsa A en version GSi, Opel séduisait déjà les amateurs de petites sportives dynamiques en quête de sensations. Avec la Corsa GSE, Opel signe son retour sur le segment des véritables compactes sportives, en y ajoutant encore plus d'émotion, de performance et de plaisir de conduite - désormais entièrement électrique. GSE signifie Grand Sport Electric.

Après avoir démontré avec le Mokka GSE que la performance électrique de haut niveau n'est pas réservée aux segments premium, Opel confirme cette ambition avec la Corsa GSE.

Avec 207 kW (281 ch) et 345 Nm de couple, elle affiche une puissance équivalente à celle du Mokka GSE récemment distingué par le " Volant d'Or [1]". La Corsa GSE va toutefois encore plus loin en matière de dynamisme : avec un 0 à 100 km/h réalisé en 5,5 secondes¹, elle propulse son conducteur dans les sièges sport GSE avec une vigueur inégalée parmi les modèles Opel de série actuels. Sa vitesse maximale atteint 180 km/h¹.

Trois modes de conduite sont proposés :

Sport : réglages orientés performance pure, avec une calibration spécifique optimisée "circuit " délivrant l'intégralité de la puissance

: réglages orientés performance pure, avec une calibration spécifique optimisée "circuit " délivrant l'intégralité de la puissance Normal : 170 kW (231 ch), réglages dynamiques équilibrés et vitesse maximale également portée à 180 km/h ¹

: 170 kW (231 ch), réglages dynamiques équilibrés et vitesse maximale également portée à 180 km/h Eco : priorité à l'efficience, avec une vitesse maximale limitée à 150 km/h¹

La nouvelle Corsa GSE embarque une batterie lithium-ion de 54 kWh (51 kWh utiles). Pour garantir des performances constantes dans le temps, les ingénieurs Opel ont également spécifiquement adapté la gestion thermique de la batterie aux exigences spécifiques de la gamme GSE.

Le comportement dynamique est renforcé par une technologie de pointe : différentiel autobloquant Torsen, châssis sport abaissé, suspensions spécifiques, direction et pédalier optimisés, ainsi que des freins haute performance à quatre pistons pour un freinage puissant et immédiat.

Un design extérieur affirmé : la sportive du quotidien au premier regard

La nouvelle Corsa GSE affiche sans détour ses ambitions. Si la Corsa actuelle se distingue déjà par son design dynamique, la version GSE renforce encore son caractère grâce à des boucliers avant et arrière spécifiques, au dessin plus acéré. Des prises d'air visuelles, des éléments noirs en partie basse et des passages de roues élargis contrastent avec la teinte blanche irisée de la carrosserie. Le toit noir et le spoiler arrière noir accentue cette posture résolument sportive.

Les jantes de 18 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S (215/40 R18) assurent une assise sans compromis. Derrière les jantes à trois branches, les étriers de frein Alcon siglés GSE attirent immédiatement le regard. La signature GSE est également apposée sur les flancs du véhicule.

Intérieur Corsa GSE : une interprétation moderne du style sportif Opel

L'esprit sportif se prolonge naturellement à bord. La Corsa GSE revisite les codes des modèles sportifs historiques tout en les projetant dans une interprétation moderne et technologique. Le conducteur et le passager avant prennent place dans des sièges sport avec inserts en Alcantara et appuie-têtes intégrés, habillés d'un motif noir, gris et jaune à damier en clin d'oeil aux Corsa sportives d'antan. Les ceintures de sécurité jaunes accentuent le contraste.

Le niveau de finition se traduit également par un volant et des panneaux de portes en Alcantara, des accoudoirs surpiqués de jaune, une planche de bord ornée du logo GSE sur fond gris argenté, ainsi que des pédales sport en aluminium ainsi que d'autres éléments spécifiques complétant cette ambiance exclusive.

L'ensemble des informations essentielles est affiché sur un combiné numérique personnalisable et un écran tactile central couleur de 10 pouces. Ces interfaces intègrent des données dédiées GSE telles que les forces G, les performances d'accélération, les informations de gestion de la batterie et bien plus encore, avec des graphismes spécifiques à l'univers GSE.

Par ailleurs, la Corsa GSE intègre de nombreux équipements technologiques et de confort, à la fois haut de gamme et pratiques : sièges et volant chauffants, caméra de recul à 180°, système d'accès et de démarrage sans clé (Keyless Entry & Start), ainsi qu'un chargeur embarqué bidirectionnel (V2L). Ce dernier permet non seulement de recharger le véhicule, mais aussi d'alimenter des appareils externes - du vélo électrique au barbecue électrique - directement via la batterie.

La nouvelle Opel Corsa GSE n'est pas seulement un moyen de se déplacer. C'est une compacte sportive électrique, à la fois performante et utilisable au quotidien, capable de faire vibrer les sens et de procurer une véritable sensation ! . Plus d'informations sur la nouvelle Opel Corsa GSE seront communiquées prochainement.

[1] AUTO BILD, numéro 47/2025 et BILD am SONNTAG, numéro 47/2025, catégorie " Petites voitures "