Nereva lance en Suisse une plateforme SaaS dédiée à la gestion des transports de déchets de chantier.

Nyon, Suisse (ots)

Nereva annonce son lancement sur le marché suisse avec une plateforme SaaS dédiée à la numérisation et à la synchronisation des flux de transport par camion benne liés aux déchets, aux matières, aux matériaux et aux rotations de bennes sur chantier. Conçue pour les entreprises de construction et de transport, la solution structure l'ensemble de la chaîne logistique, depuis l'émission de la demande sur site jusqu'à la livraison, la documentation et le traitement administratif.

Une logistique de chantier sous tension

Sur les chantiers, la coordination des transports repose encore largement sur des échanges téléphoniques successifs et des ajustements permanents. Chefs de chantier, chauffeurs, dispatcheurs et équipes administratives gèrent quotidiennement des modifications de planning, des urgences et des relances, souvent sans visibilité consolidée ni traçabilité complète. Cette organisation fragmentée génère des désynchronisations récurrentes qui ralentissent l'exécution et compliquent le pilotage global des flux.

Le transport de bennes à déchets illustre ces limites : demandes non standardisées, incertitude sur les horaires d'enlèvement ou de livraison, immobilisation d'équipes faute d'information fiable. Répétées à grande échelle, ces inefficiences produisent retards et surcoûts. En digitalisant l'ensemble du processus, Nereva apporte une structure unifiée permettant de planifier, suivre et documenter chaque transport, qu'il concerne des bennes, des matériaux, des matières premières ou des machines.

Une solution éprouvée sur le terrain

Avant son lancement officiel, la plateforme a été exploitée pendant un an en phase pilote avec M. Ducret SA, entreprise familiale genevoise active depuis 1934. Plus de 100 000 transports ont été opérés via le système dans un environnement réel caractérisé par une forte variabilité des volumes et des contraintes d'accès. Cette expérimentation a permis de confirmer la solidité de l'architecture technique, la fiabilité de la synchronisation en temps réel et l'adéquation du modèle opérationnel aux réalités du terrain.

Deux frères suisses, deux expertises complémentaires

Nereva a été fondée par deux frères suisses, Philippe Flaccavento, entrepreneur issu du secteur de la construction, et Sébastien Flaccavento, entrepreneur spécialisé dans la technologie de l'information. Leur démarche repose sur une vision commune : doter la logistique chantier d'un outil structurant, conçu à la fois pour les réalités opérationnelles et pour le pilotage stratégique. Actionnaires de l'entreprise, ils assurent une gouvernance indépendante orientée vers le développement à long terme.

Une architecture complète et connectée

La plateforme combine des applications mobiles dédiées aux équipes chantier et aux chauffeurs, des interfaces web pour les entreprises et un cockpit central de supervision. Les responsables chantier peuvent émettre et planifier leurs demandes depuis leur mobile ou leur environnement bureau. Les dispatcheurs reçoivent, valident et intègrent ces missions dans leur planning. Les chauffeurs accèdent ensuite aux instructions via une application intégrant un GPS adapté aux poids lourds, la géolocalisation et la documentation terrain.

L'ensemble des données est synchronisé en temps réel. Chaque opération est tracée, avec archivage des statuts, des photos, des bons de transport et des documents associés. Les entreprises disposent ainsi d'une visibilité continue sur l'avancement des missions et sur l'utilisation des ressources.

EVA, une intelligence artificielle intégrée

Au coeur du système, EVA analyse les données générées par les transports. Elle exploite les historiques de planification, les temps de rotation et les paramètres opérationnels afin de proposer des affectations cohérentes et d'optimiser progressivement l'organisation des flux. Conçue comme un outil d'assistance, elle accompagne les équipes dans leurs décisions sans se substituer à leur responsabilité. Son apprentissage repose sur l'accumulation des données opérationnelles, ce qui renforce la pertinence des suggestions à mesure que l'usage s'intensifie.

Une infrastructure neutre

Nereva n'est pas une marketplace. La plateforme n'intervient ni dans la mise en relation commerciale ni dans les négociations contractuelles. Les entreprises conservent leurs partenaires, leurs conditions tarifaires et leurs processus existants. Les paiements sont réalisés directement entre les parties selon leurs accords. La solution agit comme une infrastructure numérique indépendante destinée à structurer et sécuriser les flux logistiques sans modifier les équilibres économiques en place.

Qualité, sécurité et performance environnementale

Les exigences en matière de traçabilité, de sécurité et de performance environnementale s'intensifient dans le secteur de la construction. La plateforme permet de documenter en temps réel les flux de matières et de déchets, d'améliorer l'anticipation des rotations et de limiter les trajets à vide. Cette structuration contribue à une meilleure maîtrise opérationnelle et à une utilisation plus efficiente des ressources.

Un modèle SaaS conçu pour l'international

Accessible via une simple connexion internet, Nereva repose sur un modèle de licences utilisateurs adaptées aux différents rôles : responsables chantier, dispatcheurs, chauffeurs et équipes administratives. Conçue dès l'origine pour des environnements multi-entreprises, l'architecture est scalable et adaptée à un déploiement international. En 2024, l'entreprise a ouvert une première filiale en France, à Nice, marquant une étape dans son développement européen.

Déclaration du CEO - Philippe Flaccavento

" Les entreprises de construction et de transport maîtrisent parfaitement leur métier. Elles ont besoin d'une meilleure synchronisation, d'une visibilité en temps réel et d'une traçabilité fiable de leurs flux. Nereva numérise l'ensemble de la chaîne logistique, de la demande à l'exécution, sans intervenir dans les relations commerciales existantes. Nous fournissons une tour de contrôle opérationnelle qui permet à chaque entreprise de rester indépendante tout en réduisant l'incertitude. Notre ambition est de structurer durablement la logistique chantier en Suisse, puis à l'international. "

A propos de Nereva

Fondée en Suisse, Nereva est une plateforme SaaS dédiée à la numérisation et à la synchronisation des flux logistiques liés aux transports par camion benne dans le secteur de la construction. L'entreprise développe une infrastructure digitale permettant de structurer, piloter et tracer l'ensemble des opérations de transport de déchets, de matériaux, de matières premières et de machines sur chantier.