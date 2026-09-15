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nicotinefree.ch: Conoscenze e strumenti per le persone di riferimento degli adolescenti

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Lausanne (ots)

La nuova piattaforma informativa nicotinefree.ch aiuta genitori, insegnanti e professionisti attivi nella scuola e nei servizi di consulenza ai giovani ad accompagnare gli adolescenti nelle questioni legate aiprodotti a base di tabacco e nicotina. Il sito, sviluppato da Dipendenze Svizzera e finanziato dal Fondo per la prevenzione del tabagismo, è disponibile da subito in diverse lingue.

nicotinefree.ch tiene conto delle sfide di un mercato in rapida evoluzione. La piattaforma contempla tutti i prodotti a base di tabacco e nicotina e trasmette informazioni documentate e concrete. "Sostiene le persone di riferimento che accompagnano gli adolescenti nella loro quotidianità e che si rivelano interlocutori e interlocutrici importanti in caso di domande, incertezze e prime esperienze di consumo", spiega Tania Séverin, direttrice di Dipendenze Svizzera.

L'adolescenza è un periodo di grandi cambiamenti e gli adulti di riferimento svolgono un ruolo fondamentale: possono sensibilizzare i giovani, porre loro domande per approfondire un tema, riconoscere i segnali d'allarme e trasmettere una posizione chiara nei confronti del consumo di sostanze psicoattive. Poter contare su un rapporto di fiducia e su un dialogo aperto rappresenta un fattore di protezione importante.

Centralizzare le conoscenze e rafforzare le competenze operative

Il sito si rivolge a tre gruppi fondamentali:

i genitori,

gli insegnanti e gli operatori sociali attivi nelle scuole

i professionisti che si occupano di animazione socioculturale per l'infanzia e la gioventù, nonché altre persone di riferimento dei giovani.

Sul sito si trovano informazioni di base, linee guida e suggerimenti pratici per parlare con gli adolescenti. L'adolescenza è infatti un periodo in cui la curiosità e la propensione a correre rischi si scontrano con un cervello non ancora completamente sviluppato: una combinazione che rende particolarmente vulnerabile questa fase della vita, anche per quanto attiene al consumo di sostanze psicoattive.

Informazioni complete su tabacco e nicotina

Tra i contenuti di nicotinefree.ch rientrano, tra l'altro, informazioni sui prodotti a base di tabacco e nicotina, le dipendenze, il consumo tra gli adolescenti, i rischi per la salute e gli aspetti giuridici. "La piattaforma aiuta le persone di riferimento ad affrontare questi argomenti con i giovani in famiglia, a scuola o nelle attività del tempo libero", aggiunge Tania Séverin.

Gli adolescenti nel mirino del marketing

Oltre alle sigarette convenzionali, negli ultimi anni sono arrivati sul mercato numerosinuovi prodotti a base di tabacco e nicotina, molti dei quali mirati specificatamente agli adolescenti. Queste manovre pubblicitarie non sono rimaste senza conseguenze: nella fascia tra i 15 e i 17 anni, la sigaretta elettronica è il principale prodotto d'iniziazione. Non di rado i giovani consumano in parallelo diversi prodotti a base di tabacco e nicotina. Aromi accattivanti, design dai colori vivaci e l'influsso mirato dei social contribuiscono a spingere gli adolescenti a consumare nicotina. È importante regolamentare maggiormente questi prodotti e limitare le pratiche di marketing. Al contempo, è necessario migliorare anche l'informazione delle persone di riferimento. È proprio questa lacuna che nicotinefree.ch intende colmare.

Accessibile in più lingue a livello nazionale

nicotinefree.ch è disponibile nelle lingue nazionali (tedesco, francese e italiano), nonché in altre lingue parlate nel nostro paese, come l'inglese o lo spagnolo. La piattaforma è stata realizzata da Dipendenze Svizzera e finanziata dal Fondo per la prevenzione del tabagismo.

Il rapporto tra adolescenti e nicotina in breve

La nicotina presenta un forte potenziale di dipendenza ed è associata a un rischio accresciuto di malattie cardiovascolari. Inoltre, finora gli effetti della nicotina sullo sviluppo del cervello degli adolescenti non sono giunti a risultati definitivi.

La maggior parte dei giovani non consuma prodotti del tabacco né prodotti contenenti nicotina.

Tra i/le giovani di 15-17 anni che consumano almeno mensilmente almeno un prodotto a base di tabacco o nicotina, la sigaretta elettronica ha chiaramente sostituito la sigaretta convenzionale come prodotto d'iniziazione più frequente.

ha chiaramente sostituito la sigaretta convenzionale come più frequente. Il consumo parallelo (almeno mensile) di diversi prodotti a base di tabacco o nicotina raggiunge il 40% tra le persone consumatrici dai 15 ai 17 anni.

(almeno mensile) di diversi prodotti a base di tabacco o nicotina raggiunge il tra le persone consumatrici dai 15 ai 17 anni. La maggior parte dei/delle giovani di 15-17 anni che consuma almeno mensilmente prodotti diversi dalla sigaretta convenzionale sceglie opzioni aromatizzate, con una preferenza per i gusti fruttati e dolci .

. La pubblicità e altri strumenti di marketing sono spesso mirati ai giovani.

https://nicotinefree.ch/

Risorse multimediali. Media kitcon immagini e testi

La Fondazione Dipendenze Svizzera in breve

Dipendenze Svizzera è una fondazione indipendente di utilità pubblica il cui scopo è prevenire e ridurre i problemi connessi al consumo di sostanze psicoattive e ad altri comportamenti che possono causare una dipendenza. Sviluppa e divulga conoscenze scientifiche, elabora progetti di prevenzione in base ai bisogni e si impegna a favore di misure efficaci e rispettose dei diretti interessati. Le sue attività sono finanziate dagli introiti di mandati e prestazioni di servizio, da sovvenzioni pubbliche e donazioni private, nonché da fondazioni.