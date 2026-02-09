Pro Senectute

Pro Senectute vuole battere il proprio record mondiale con la SUISSE DISCO 60+

Dopo il successo dell'evento da record mondiale in occasione dell'Eurovision Song Contest a Basilea nel mese di maggio 2025, Pro Senectute rilancia il medesimo format: il 12 settembre 2026 si terrà la prossima festa nazionale per over 60 con la SUISSE DISCO 60+. Con l'evento di Zurigo, Pro Senectute vuole battere il proprio record mondiale della più grande discoteca per over 60. La prevendita dei biglietti inizia oggi alle ore 07.00.

Il 3 maggio 2025, poco prima delle 18.00, la voce di Paul McCartney intonava "Hey Jude", l'ultima canzone della ESC Disco 60+. Ancora una volta, oltre un migliaio di seniori amanti del ballo e della musica cantavano a squarciagola, muovendo le braccia all'unisono da sinistra a destra. Il riscontro positivo ha incoraggiato Pro Senectute a invitare tutti nuovamente in pista da ballo: nel 2026 Pro Senectute Svizzera organizzerà insieme a Pro Senectute canton Zurigo un altro party nazionale per over 60: "Con la SUISSE DISCO 60+, Pro Senectute si impegna a promuovere l'attività fisica, la partecipazione sociale e la gioia di vivere in età avanzata", afferma Alain Huber, direttore di Pro Senectute Svizzera.

"Zurich Calling"

La SUISSE DISCO 60+ si terrà nel 2026 presso THE HALL a Dübendorf/Zurigo. "Gli eventi di ballo per over 60 già organizzati da Pro Senectute canton Zurigo riscuotono sempre un grande successo. Siamo molto lieti di poter ora diffondere con la SUISSE DISCO 60+ in tutta la Svizzera questo entusiasmo per la musica, il movimento e l'incontro", afferma Véronique Tischhauser-Ducrot, presidente della direzione di Pro Senectute canton Zurigo.

L'evento si terrà sabato 12 settembre 2026, con inizio alle ore 14.00 e termine alle ore 20.00. Con il motto "United on the dancefloor", Pro Senectute intende battere il proprio record mondiale della più grande discoteca per over 60 con la SUISSE DISCO 60+: le persone interessate sono invitate a scatenarsi sulla pista da ballo al ritmo della musica dagli anni '60 agli anni '90. Chi sarà presente potrà inoltre godere di un interessante programma di intrattenimento con ospiti famosi e di varie offerte culinarie.

Gimme! Gimme! Gimme!

Sono disponibili due categorie di biglietti:

Biglietto 60+: biglietto singolo a 21 franchi. Il prezzo include l'ingresso e l'accesso al programma quadro.

Biglietto DUO+: biglietto combinato a 49 franchi. Sono inclusi due ingressi, l'accesso al programma quadro e due drink di benvenuto gratuiti. Con il biglietto combinato, una delle due persone può avere anche meno di 60 anni.

I biglietti per la SUISSE DISCO 60+ sono disponibili da oggi alle ore 07.00 esclusivamente su Eventfrog. Per tutti gli amanti della discoteca sono disponibili ulteriori informazioni su www.suissedisco.ch.