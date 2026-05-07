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Aiuto in caso di dipendenza dal gioco d'azzardo: in vista dei Mondiali, i Cantoni lanciano la campagna "Game-Changer"

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Lausanne (ots)

La dipendenza dal gioco d'azzardo ha conseguenze gravi. I giovani uomini sono particolarmente a rischio, soprattutto in vista dei prossimi campionati del mondo di hockey su ghiaccio e di calcio, che incentivano le scommesse. Tuttavia, in caso di difficoltà, ancora troppe poche persone si rivolgono ai servizi di consulenza regionali. Per questo motivo, oggi i cantoni lanciano la nuova campagna "Game-Changer". Molte persone che giocano d'azzardo, infatti, non conoscono né le offerte di aiuto né i rischi, come dimostra un nuovo studio di Dipendenze Svizzera.

Secondo l'Indagine svizzera sulla salute 2022, circa il 10% degli uomini tra i 15 e i 24 anni presenta un comportamento di gioco problematico. Si tratta di oltre 40'000 persone, quasi quanto la popolazione della città di Bellinzona. Inoltre, nel 2024 sono state emesse più di 18'000 esclusioni dal gioco e i giocatori hanno perso oltre due miliardi di franchi. L'indebitamento medio delle persone che si rivolgono a un servizio di consulenza per debiti è di circa 93'000 franchi.

I dati disponibili indicano un aumento dei problemi legati al gioco d'azzardo in Svizzera. Tuttavia, l'aiuto arriva spesso troppo tardi, quando il gioco e i debiti hanno già causato danni importanti, poiché la dipendenza da gioco rimane a lungo invisibile. Le persone coinvolte rischiano così di passare inosservate.

L'aiuto è possibile - numerose offerte nelle regioni

Il gioco d'azzardo problematico pesa fortemente sulle persone coinvolte (e sui loro familiari) e le accompagna nella vita quotidiana, al lavoro come nel tempo libero, come un vero e proprio fardello. Debiti, isolamento, lettere non aperte o notti insonni compromettono le relazioni e la salute. Questo peso non deve essere affrontato da soli: esistono offerte di aiuto gratuite per le persone coinvolte e per i loro familiari. Un vero game changer e un primo passo per riprendere il controllo.

Game-Changer: nuova campagna dei Cantoni

Poiché ancora troppe poche persone cercano aiuto, i cantoni svizzeri e il Principato del Liechtenstein lanciano oggi la nuova campagna Game-Changer, che incoraggia le persone coinvolte e i loro familiari a ricorrere alle offerte di sostegno. La campagna si ispira visivamente all'estetica dell'industria del gioco d'azzardo, ma mette chiaramente in evidenza il peso che la dipendenza comporta nella vita quotidiana. Il gioco non è più un gioco e diventa un problema. L'attenzione è rivolta ai casinò online e alle scommesse sportive, ad esempio alle partite di calcio o di hockey su ghiaccio.

Campionati del mondo e scommesse sportive come contesto

Per il suo lancio, la campagna Game-Changer ha scelto consapevolmente l'imminente contesto dei campionati del mondo di hockey su ghiaccio e di calcio. Molti giocatori non sanno infatti che queste forme di gioco possono portare più rapidamente a problemi rispetto alle lotterie numeriche. Questo vale soprattutto per il gioco online: sullo smartphone è possibile continuare a scommettere in qualsiasi momento e ovunque. Alcune persone non riescono più a controllare il proprio impulso a scommettere, anche perché nelle scommesse sportive esiste un'illusione di controllo: si crede di poter guadagnare denaro grazie alle proprie conoscenze o di poter recuperare eventuali perdite.

Nuovo studio di Dipendenze Svizzera: molti scommettitori non conoscono i rischi

Nell'ambito di questa campagna, la fondazione Dipendenze Svizzera ha pubblicato la prima parte di un nuovo studio sui comportamenti dei giovani tra i 15 e i 29 anni nei confronti delle scommesse sportive. Sono infatti soprattutto i giovani (di cui tre quarti uomini) a partecipare. Tra circa 2000 partecipanti, circa la metà dichiara di vedere spesso o molto spesso pubblicità sulle scommesse sportive. Allo stesso tempo, oltre il 40% afferma di non essere mai stato informato sui rischi. Questo squilibrio tra incentivi e mancanza di prevenzione è preoccupante. Campagne come Game-Changer sono quindi fondamentali. I risultati relativi ai problemi legati al gioco d'azzardo saranno pubblicati nella seconda parte dello studio nell'autunno 2026.

Offerte di aiuto disponibili:

Consulenza telefonica: 24 ore su 24, gratuita, anonima - 0800 040 080

Consulenza online: scritta, gratuita, sicura e anonima - SafeZone (con autovalutazione)

Servizi di consulenza sul posto in Ticino: Ingrado

Ecco il link alla scheda informativa dello studio