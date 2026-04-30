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Nuovi prodotti - nuove vie verso la dipendenza

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Lausanne (ots)

Oltre alle sigarette, negli ultimi anni sono giunti sul mercato numerosi nuovi prodotti a base di tabacco e nicotina, molti dei quali supportati da strategie di marketing che mirano specificamente i giovani. L'attuale indagine Salute e Lifestyle (ISL) lo mostra: oggi le persone minorenni iniziano a consumare nicotina principalmente attraverso le sigarette elettroniche. Inoltre, il consumo parallelo di più prodotti è in aumento, mentre solo poche persone riescono a smettere. Una regolamentazione efficace è quindi urgente - ed è sostenuta da una maggioranza della popolazione.

Il consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina rimane elevato in Svizzera. Secondo l'indagine Salute & Lifestyle 2025, il 23% della popolazione dai 15 anni in su consuma almeno uno di questi prodotti almeno una volta al mese. Due terzi di queste persone lo fanno quotidianamente. La crescente varietà dei prodotti fa sì che l'uso parallelo di più prodotti diventi sempre più frequente: il 25% delle persone che consumano almeno mensilmente fa uso di più di un tipo di prodotto.

La generazione dei 15-17 anni consuma in modo diverso

Il 15% della popolazione dai 15 anni in su fuma sigarette convenzionali almeno una volta al mese. Tra le persone dai 25 anni in su, la sigaretta rimane il prodotto dominante. Allo stesso tempo, tra i/le 15-17enni si osserva un chiaro cambiamento: in questa fascia d'età, la sigaretta elettronica sembra ormai essere diffusa in misura pressoché analoga alla sigaretta convenzionale. Il consumo parallelo (almeno mensile) di diversi prodotti a base di tabacco o nicotina raggiunge il 40% tra le persone consumatrici dai 15 ai 17 anni, una quota nettamente superiore rispetto a quella osservata tra le persone adulte che consumano questi prodotti. La maggior parte dei/delle giovani di 15-17 anni che consuma almeno mensilmente prodotti diversi dalla sigaretta convenzionale sceglie opzioni aromatizzate, con una preferenza per i gusti fruttati e dolci.

La sigaretta elettronica è il principale prodotto d'iniziazione dei giovani

Tra i/le giovani di 15-17 anni che consumano almeno mensilmente almeno un prodotto a base di tabacco o nicotina, la sigaretta elettronica ha chiaramente sostituito la sigaretta convenzionale come prodotto d'iniziazione più frequente. I prodotti monouso (puff) sono particolarmente apprezzati. Tra gli under 25 che hanno iniziato a consumare con la sigaretta elettronica, solo circa quattro su dieci continuano poi a consumare esclusivamente la sigaretta elettronica al momento dell'indagine; alcune persone passano (anche) alla sigaretta convenzionale.

Solo poche persone riescono a smettere

Circa la metà delle persone che consumano almeno mensilmente almeno un prodotto a base di tabacco o nicotina desidera smettere. Parallelamente, l'indagine del 2025 mostra che solo il 14% delle persone dai 30 anni in su che consumavano sigarette convenzionali, sigarette elettroniche o tabacco riscaldato cinque anni prima ha abbandonato completamente il consumo di questi prodotti.

Aumento dell'esposizione al fumo e al vapore

L'esposizione involontaria al fumo e al vapore è aumentata rispetto al 2023. Le persone di 18-24 anni sono le più interessate. Il fumo di tabacco rimane la principale fonte di esposizione passiva, ma il vapore delle sigarette elettroniche sta prendendo piede e tocca in particolare i giovani.

La popolazione chiede una regolamentazione più severa

Il sostegno della popolazione a una migliore regolamentazione è elevato. Nel complesso, il 90% delle persone dai 15 anni in su è favorevole a rendere senza fumo e senza vapore un maggior numero di luoghi (come le terrazze o i parchi giochi). Inoltre, il 71% auspica un divieto delle sigarette elettroniche usa e getta.

I rischi per la salute sono elevati e in parte ancora poco conosciuti

Oltre agli elevati e noti rischi associati al consumo di tabacco, anche i prodotti a base di nicotina senza tabacco non sono innocui. La nicotina che contengono presenta un forte potenziale di dipendenza ed è associata a un rischio accresciuto di malattie cardiovascolari. Inoltre, i prodotti a base di nicotina possono contenere sostanze nocive, come le aldeidi, note per i loro effetti tossici. Le conseguenze concrete a lungo termine del consumo di tali prodotti sulla salute sono state finora studiate troppo poco.

Informazioni sull'indagine

L'indagine rappresentativa "Salute & Lifestyle" è stata condotta dall'Ufficio federale di statistica (UST) su mandato del Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT) e analizzata da Dipendenze Svizzera. I contenuti del sondaggio sono definiti dal FPT in collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Dal 2022, il sondaggio rileva ogni anno i comportamenti legati alla salute della popolazione svizzera, in particolare per quanto riguarda il consumo di tabacco e nicotina.

Link al rapporto

Link alla scheda informativa: Consumo di prodotti del tabacco e della nicotina in Svizzera nel 2025

Link alla scheda informativa: Le evoluzioni del mercato del tabacco e della nicotina e le nuove sfide di salute pubblica

Dipendenze Svizzera è una fondazione indipendente, riconosciuta d'utilità pubblica. La sua missione è di prevenire e ridurre i problemi connessi al consumo di sostanze psicoattive e ad altri comportamenti che possono causare una dipendenza. Noi sviluppiamo e volgarizziamo le conoscenze scientifiche e concepiamo dei progetti di prevenzione che corrispondono ai bisogni. Ci ingaggiamo in favore di misure di politica della dipendenza efficaci e rispettose verso le persone che ne soffrono. Le sue attività sono finanziate dai proventi di mandati e prestazioni di servizi, da sovvenzioni pubbliche, nonché dal sostegno di donatrici e donatori privati e di fondazioni.