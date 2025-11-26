SBV Schweiz. Baumeisterverband

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori: Inchiesta trimestrale

Indice costruzioni: Prevista una crescita dello 0,6% per l'attività edilizia nel 2025

Zurigo (ots)

L'edilizia principale svizzera mostra un quadro contrastante: mentre l'edilizia abitativa prosegue la sua crescita grazie a tassi d'interesse più bassi e all'elevata domanda, l'edilizia economica ristagna e il genio civile registra una ripresa solo graduale. Nonostante le incertezze congiunturali, la SSIC prevede per il 2026 un aumento dell'attività edilizia dell'1,9%. Se da un lato l'edilizia abitativa e il genio civile rimangono i motori principali, dall'altro i costi elevati di costruzione e il calo delle domande potrebbero frenare la ripresa.

Il settore dell'edilizia economica ristagna a livelli bassi

Nonostante la recente dichiarazione d'intenti tra Stati Uniti e Svizzera in materia di dazi doganali e commercio estero, permangono forti incertezze a livello congiunturale. Da due anni il settore dell'edilizia economica vive una fase di debolezza. Il fatturato è sceso da 0,8 a 0,7 miliardi di franchi per trimestre. Secondo l'indice costruzioni, la fase di debolezza proseguirà anche nel 2026. Per il prossimo anno è prevista una crescita del PIL dello 0,9%, a un ritmo più lento rispetto al 2025 (1,2%), mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe essere più elevato (3,2% nel 2026, 2,9% nel 2025). Nell'anno in corso l'inflazione è dello 0,2%. Le stime degli istituti di ricerca sull'andamento dei prezzi al consumo per il prossimo anno variano dallo 0,2 allo 0,5%.

Edilizia abitativa: la ripresa durerà ancora 6-9 mesi

Il settore dell'edilizia abitativa continua invece a crescere e da gennaio 2025 ha realizzato un fatturato di 6 miliardi franchi (+7%). L'aumento degli affitti offerti e i recenti tagli ai tassi d'interesse stimolano l'attività edilizia abitativa. La ripresa dovrebbe proseguire fino alla fine del secondo trimestre del 2026. A sfavore di un proseguimento dell'andamento positivo dopo tale data giocano, da un lato, i costi di costruzione ancora elevati, il recente calo delle richieste di costruzione e la prevista riduzione dei canoni di affitto degli alloggi esistenti. La SSIC prevede 44 000 nuovi alloggi nell'anno in corso che, tuttavia, non sono sufficienti per risolvere la penuria di alloggi. È quindi importante limitare i ricorsi agli interessi degni di protezione, accelerare l'iter per le domande di costruzione e ridurre l'applicazione diretta dell'ISOS.

Previsioni di miglioramento per il genio civile

L'ingegneria civile è stata una sfida nel 2025. Tra gennaio e settembre ha realizzato un fatturato di 8,3 miliardi di franchi (-4%). Sia il genio civile pubblico che quello privato hanno registrato un valore negativo. I dati indicano occasionali ridimensionamenti dei progetti di costruzione. I media parlano di ritardi dovuti a difficoltà tecniche o organizzative. Le prospettive, invece, sono moderatamente positive. Secondo l'indice costruzioni, entro la fine del prossimo anno il settore del genio civile dovrebbe registrare una leggera ripresa. L'aumento del volume di aggiudicazioni nelle gare d'appalto pubbliche negli ultimi due trimestri e le buone riserve di lavoro accumulate confermano questa previsione.

Previsto un aumento dell'attività edilizia dell'1,9% nel 2026

Nei primi due trimestri gli impresari costruttori hanno conseguito un fatturato di 17,6 miliardi di franchi (+0,6%), con un aumento degli ordini di addirittura il 3,3% a quota 17,9 miliardi di franchi. Per l'intero anno 2025 l'indice costruzioni prevede un aumento del fatturato dello 0,6% e per il 2026 di ben l'1,9%. I motori della crescita sono l'edilizia abitativa e il genio civile. Nell'edilizia pubblica si registrano segnali di crescita positiva, ma il settore ha subito forti oscillazioni negli ultimi trimestri. L'edilizia economica non mostra nessun impulso positivo.

Tutti i dati percentuali relativi alla crescita si riferiscono allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ulteriori informazioni

Risultati: https://ots.ch/Z6tuYF

Dati dettagliati sulla congiuntura nella costruzione: https://ots.ch/wUlGRK

Indice costruzioni: https://ots.ch/iuCAOO