Manor AG

Il Premio Culturale Manor Ticino 2026 assegnato a Kaspar Ludwig

Basilea (ots)

Il Premio Culturale Manor 2026 viene assegnato al ticinese Kaspar Ludwig. Lo scultore trasforma la quotidianità in un terreno di gioco pieno di sorprese.

L'approccio di Kaspar Ludwig (*1989, Norimberga), formatosi all'Accademia di Belle Arti di Carrara e successivamente a Basilea, mette in primo piano la manualità e l'artigianalità dei materiali. Nelle sue sculture, installazioni e scenografie emerge l'inaspettato: oggetti sottratti alla loro funzione, creature metà umane e metà animali, scene allo stesso tempo divertenti e che invitano a riflettere. La giuria del Premio Culturale Manor 2026 ha apprezzato la sua capacità di interrogare la quotidianità e di invitare il pubblico a osservarla da nuove prospettive.

Le sue mostre in Svizzera e all'estero includono The reality for me was six days of seasickness (Liste, Basilea, 2019), Rivoluzioni da divano (Galleria Daniele Agostini, Lugano, 2023) e Dividere i pani e i pesci (SALTS/Mario Kreuzberg, Basilea, 2024). Ha inoltre partecipato a residenze a Tokyo (Tokas e Atelier Mondial, 2022).

Da oltre quarant'anni, il Premio Culturale Manor premia ogni due anni artisti di grande talento in dodici cantoni. Dopo l'annuncio dei primi cinque vincitori, Kaspar Ludwig è il sesto e ultimo artista selezionato per l'edizione 2026. Le date di inaugurazione delle mostre saranno comunicate all'inizio del 2026.

Un impegno a favore della giovane scena artistica svizzera

Il Premio Culturale Manor, che ha festeggiato i suoi 40 anni nel 2022, è uno dei principali premi per la promozione dell'arte contemporanea in Svizzera. È stato lanciato nel 1982 da Philippe Nordmann nel fine di offrire una piattaforma ai giovani artisti svizzeri. Viene assegnato ogni anno da una giuria di professionisti a rotazione nelle seguenti città: Aarau, Basilea, Bienne, Coira, Ginevra, Losanna, Lucerna (per la Svizzera centrale), Lugano, Sciaffusa, Sion, San Gallo e Winterthur. Per molti artisti, il Premio Culturale Manor è stato il trampolino di lancio per una carriera internazionale.

In merito a Manor

In qualità di gruppo di grandi magazzini più grande della Svizzera, Manor mira a ispirare la sua clientela con un'esperienza omnichannel e a 360 gradi, sia fisicamente, nei grandi magazzini, che online, su manor.ch e con l'app Manor. Il Gruppo Manor comprende 56 grandi magazzini Manor, 23 supermercati Manor Food e 23 ristoranti Manora. L'azienda è presente in tutte le regioni del Paese e impiega circa 6800 persone.

Attualmente, circa 700 produttrici e produttori locali riforniscono i supermercati Manor Food con prodotti di stagione nell'ambito del programma di sostenibilità "locale". Manor è orgogliosa di offrire una gamma di oltre 5000 prodotti locali per sostenere le agricoltrici / gli agricoltori e le imprese locali e promuovere la produzione agricola regionale. Ingredienti freschi di altissima qualità e prodotti locali certificati provenienti da un raggio massimo di 30 chilometri vengono utilizzati anche per preparare i piatti dei ristoranti Manora.

