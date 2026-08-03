Pro Infirmis Schweiz

C'est qui l'exception?

Bild-Infos

Download

Zurich (ots)

Dans sa nouvelle campagne "Penser autrement. Pour ce qui nous unit", Pro Infirmis inverse les rôles. Ce sont les personnes sans handicap qui reçoivent une étiquette et sont considérées comme une exception. La campagne invite à penser autrement. Afin de construire un monde pour toutes et tous, pas seulement pour les personnes sans handicap.

Une personne en fauteuil roulant qui souhaite aller manger au restaurant avec des amis n'a pas l'embarras du choix. Elle doit d'abord vérifier quels restaurants ont une rampe d'accès et des toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite. Si elle a de la chance, elle pourra choisir entre deux restaurants.

Ce n'est qu'un exemple parmi les nombreux obstacles auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap. L'Indice d'inclusion 2026 montre que 4 personnes en situation de handicap sur 5 se sentent fortement exclues.

Nous trouvons qu'il est temps de penser autrement.

Pourquoi? Parce que les personnes en situation de handicap sont, aujourd'hui encore, considérées et traitées comme des cas particuliers. Au lieu de rendre possible leur pleine participation à la vie sociale, on construit pour elles des structures séparées. Au lieu de penser à l'accessibilité dès le départ, on considère les solutions inclusives comme des traitements de faveur.

Il faut commencer à penser autrement: "l'inclusion, ce n'est pas créer des structures et des solutions spéciales. C'est répondre à des besoins fondamentaux et non accorder un traitement de faveur. L'inclusion signifie que l'on planifie dès le départ pour tout le monde", explique Felicitas Huggenberger, directrice de Pro Infirmis.

C'est qui l'exception?

Pour inciter à penser autrement, la campagne inverse les rôles. Sur quatre affiches qui seront placardées dans toute la Suisse dès le 3 août, ce sont les personnes sans handicap qui reçoivent une étiquette. Par exemple, un escalier est un aménagement spécial, car il est destiné seulement aux personnes sans handicap.

Pour ce qui nous unit

Parallèlement, les quatre protagonistes de la campagne expliquent dans des vidéos qu'ils ne désirent pas bénéficier de solutions spéciales, mais veulent simplement la même chose que les personnes sans handicap: mener une vie autonome, participer et être pris au sérieux. Comme des membres à part entière de la société. Comme des êtres humains, pas des cas particuliers.

Pro Infirmis s'engage pour une société inclusive, qui permet la participation de toutes et tous au lieu de mettre en place des solutions et de structures spéciales. Pour un monde pensé et construit pour toutes et tous, dès le départ.

Visuels

Qui est Pro Infirmis?

Pro Infirmis s'engage pour une société inclusive, où les personnes en situation de handicap vivent dignement, et de manière aussi autodéterminée et indépendante que possible. L'organisation propose une consultation sociale et diverses prestations, mène des actions de sensibilisation auprès du grand public et des politiques, et s'engage en faveur d'une société à laquelle toutes et tous peuvent participer.