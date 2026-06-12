Pro Infirmis Schweiz

Pro Infirmis s'ouvre à de nouveaux membres

Zürich (ots)

L'assemblée des délégués de Pro Infirmis renforce l'inclusion grâce à un nouveau modèle d'adhésion et dresse le bilan d'une année marquée par une structure organisationnelle adaptée et un résultat financier solide. Lors de cette assemblée, l'indice d'inclusion 2026 a été publié, présentant l'état actuel de l'inclusion des personnes en situation de handicap en Suisse.

Lors de la 107e Assemblée des délégués du 12 juin 2026, les délégués de Pro Infirmis se sont prononcés en faveur d'un modèle d'adhésion ouverte. L'association, qui n'autorise aujourd'hui l'adhésion qu'à un certain nombre d'organisations ainsi qu'aux membres de ses propres comités, souhaite à l'avenir s'ouvrir à toutes les personnes intéressées.

"Par cette mesure, l'organisation souhaite renforcer encore la participation au sens de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, afin que les personnes en situation de handicap de toute la Suisse puissent, en tant que membres, participer aux décisions et soutenir Pro Infirmis", déclare le coprésident Manuele Bertoli. Les modifications statutaires correspondantes doivent être formellement approuvées lors de la prochaine Assemblée des délégués en 2027.

Une base financière solide

Pro Infirmis clôture l'année 2025 avec un bénéfice d'exploitation de 2,5 millions de francs et un résultat annuel de 5,2 millions de francs. Ce résultat s'explique notamment par l'augmentation des dons, une collaboration solide avec la Confédération et les cantons, ainsi qu'une utilisation responsable des ressources.

"Grâce à nos partenaires clés, nous avons pu conseiller et soutenir des personnes en situation de handicap dans toute la Suisse, tout en préservant les fonds propres de l'organisation afin de rester indépendants et opérationnels à long terme", estime la coprésidente Pearl Pedergnana à propos de ce résultat.

Nouvelles structures et renfort au sein du comité

En 2025, Pro Infirmis a poursuivi le développement de sa structure organisationnelle et s'est structurée en quatre régions : Est, Centre, Ouest et Sud. Les centres de conseil cantonaux et les sites existants restent inchangés et continuent de garantir l'accessibilité et la proximité avec clients locaux. Parallèlement, la nouvelle structure favorise les échanges professionnels, améliore l'implication des régions au sein de la direction et simplifie les processus internes.

Lors de l'assemblée des délégués, le comité de Pro Infirmis a également été renforcé par un nouveau membre. Tina Aeschbach a été élue en tant que représentante d'un membre collectif (SZBlind). Tina Aeschbach est sourde.

Indice d'inclusion 2026

À la suite de l'assemblée des délégués, Pro Infirmis a présenté l'Indice d'inclusion 2026, la deuxième édition de l'étude nationale et représentative sur l'inclusion des personnes en situation de handicap en Suisse. Celle-ci fait le point sur la situation actuelle et met en évidence l'évolution par rapport à la première édition publiée il y a trois ans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de Pro Infirmis.